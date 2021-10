Lutte contre le kere – Une partie du don du FMI affectée au relèvement du Sud

Le président de la République a démarré son périple dans le Sud par Ambovombe, hier. Il y a, notamment, annoncé qu’une partie du don dernièrement acquis à Washington sera utilisée pour financer les projets d’émergence du Sud.

Du concret. Un peu plus de trois mois après le colloque pour l’émergence du Sud, Andry Rajoelina, président de la République, est de retour dans cette partie du pays. Sur place, il a, notamment, parlé de la concrétisation des projets de grande envergure actes durant les deux jours de cogitation et de débat à Taolagnaro, en juin. Des projets d’infrastructures qui seront financés par une partie de la manne décaissée par le Fonds monétaire international (FMI). «

Lorsque je reviens ici, plusieurs choses me reviennent en mémoire. C’est ici, durant la campagne électorale que je vous ai demandé de m’aider pour que je puisse vous aider en retour. C’est ce que vous avez fait. Je respecte mes engagements envers vous. J’ai fait des Velirano et ils seront concrétisés », déclare le chef de l’État, durant un meeting politique dans le stade d’Ambovombe, en cours de réhabilitation. Il a rappelé qu’il s’est engagé à changer l’histoire du Sud. À mettre un terme au kere.

Le locataire d’Iavoloha a souligné que ce déplacement dans le Sud est le premier qu’il a fait depuis son retour des États-Unis Il y a participé au sommet de l’Organisation des nations unies (ONU), à New York, mardi et mercredi et rencontré la directrice du Fonds monétaire international (FMI), à Washington, jeudi. À Ambovombe, il a affirmé qu’il n’est pas là pour parler de promesses de travaux. De son escapade à Washing­- ton, le Président Rajoelina a, en effet, rapporté dans son escarcelle une enveloppe de 332 millions de dollars.

« C’est la première fois que le pays bénéficie d’un don aussi important », exalte le chef de l’État, en attestant au passage, qu’une partie de cette enveloppe sera mise à profit pour la réalisation des travaux d’émergence du Sud. Le communiqué de presse du conseil des ministres de mercredi affirme que le don du FMI est déjà encaissé et est déjà positionnée à la Banque centrale.

Tablant sur ce financement acquis, le président de la République lance alors que la construction du pipeline qui transporte l’eau de la rivière Efao, jusqu’à Ambovombe sera impérativement faite. Nous allons lancer les appels d’offres incessamment. La construction de ce pipeline est une des solution mise en avant pour lutter contre la sécheresse, principale cause du Kere dans les localités du district d’Amboasary Atsimo, dans la région Anosy, et d’autres districts dans la région Androy, dont celui d’Ambovombe.

Engagement et dévouement

Aux habitants qui scandaient, à son passage, « Président, apportez-nous de l’eau, il a systématiquement répliqué, l’eau arrivera bientôt ici ». Ça a été le cas, par exemple, lorsqu’il a répondu à une requête spontanée d’une dame dans la commune de Maroalopoty, où il a inauguré un Centre de santé de base de niveau II (CSB II). Un autre projet d’envergure dont la concrétisation a été annoncée par Andry Rajoe­lina, à Ambovombe, hier, est la réhabilitation de la Route nationale numéro 13 (R13). Selon ses dires, le chantier de la tronçon reliant Ambovombe et Tolagnaro démarrera avant la fin de l’année.

Pour cette portion de la RN13, aussi, la manne décaissée par le FMI sera mise à contribution pour financer les travaux. Le Président a, par ailleurs, ajouté que la partie de la RN13 partant d’Ambovombe, jusqu’à la jonction avec la RN7 menant vers Ihosy sera, également, goudronnée. Durant une émission spéciale diffusée de Taolagnaro, en octobre 2020, Andry Rajoelina avait soutenu qu’il ne ferait plus de la politique s’il ne terminait pas la réhabilitation de la RN13. Il a réaffirmé son engagement de réhabiliter cette route durant le colloque de juin.

Le locataire d’Iavoloha a, également, annoncé la construction de parcs solaires dont jouiront les districts d’Ambovombe, Bekily, Betioky, Ampanihy, Amboa­sary, Beloha et Benenitra. le financement de la construction de ces parcs solaires serait, également, déjà acquis a l’entendre. Il n’a, cependant, pas précisé si la somme nécessaire sera prise sur les 332 millions de don du FMI ou non. En tout cas, à Washington, jeudi, il a été acquis que cette enveloppe servira, aussi, au financement de projets dans le secteur de l’énergie renouvelable.

Le chef de l’État a pris son temps durant son discours d’hier. Durant plus de vingt minutes, il a martelé son attachement et celui de son épouse à la cause pour le relèvement du Sud et l’aide aux habitants de cette partie du pays. Autant dans les mots que dans les gestuels, Andry Rajoelina s’est appliqué à démontrer que contrairement à ce qu’affirment ses détracteurs, le redressement du Sud est en tête de liste de ses priorités.

Il a ainsi requis la même énergie, le même engagement, la même conviction et dévouement de la part de ses collaborateurs, surtout aux ministres qui sont chargés de la concrétisation des projets pour l’émergence du Sud. Il a souligné qu’il a voulu nommer des natifs de la région pour concrétiser les projets de relèvement du Sud. « Aussi je compte sur vous pour mener à bien la réalisation de ces projets et ne pas décevoir la population», prévient le chef de l’État.