La Brochure américaine montre des sentiments anti-anglais

Jean Valette, en reportant le contenu de la Brochure américaine sur Madagascar publiée en 1883, ne cesse de critiquer son contenu. Son auteur anonyme annonce que l’expansion de la monarchie merina qui part à la conquête des peuples voisins, débute en 1754. Pendant cette conquête, critique-t-il, le gouvernement de Versailles sous le règne de Louis XV et de Louis XVI, en raison de sa faiblesse, se contente de faire flotter son pavillon sur quelques établissements. « La Ire République (française) eut seulement le temps d’envoyer à Madagascar M. Lescalier comme commissaire. » Et ajoute-t-il, en 1796, le baron Benyowski, « trahissant ses devoirs d’agents français », se révolte contre son gouvernement et est tué lors de sa tentative de se proclamer roi de Madagascar. Correction de Jean Valette : la mort de Benyowski date du 24 mai 1786. Il laisse un ouvrage qui renferme ses voyages et ses mémoires. « Ceux-ci demandent à être très sérieusement critiqués. »

Au début du XIXe siècle, en 1810, indique l’auteur anonyme, l’ile Maurice est conquise par les Anglais sur les Français. Au même moment, « Andrianampoinimerina fonda le royaume hova en profitant du fait que les Français n’étaient plus en état de s’élever contre cette usurpation ». Le territoire qu’occupent en 1883 les Hova, insiste-t-il, est à peu près le même que celui du royaume d’Andrianampoinimerina. « Mais les Betsimisaraka, les Antankarana, les Betanimena et surtout les Sakalava repoussent encore énergiquement la domination hova et refusent de s’y soumettre. »

Jean Valette apporte quelques rectifications. Le roi merina Andrianampoinimerina est mort en 1810. Les Français ne peuvent influencer en quoi que ce soit les destinées du royaume merina qui, jusqu’à cette date, reste confiné sur les Plateaux. « Le premier Européen à pénétrer en Imerina était le Français Mayeur, en 1785, et le premier Européen à pénétrer à Antananarivo était le Français Hugon, en 1808. »

La Brochure américaine continue son récit en s’attaquant aux Anglais. Dès que ces derniers, lit-on, prennent possession de Maurice, ils commencent leurs intrigues à Madagascar. La Contemporary Review, un journal anglais, admet que les Hova « furent autorisés, en pleine amitié avec l’Angleterre », à soumettre certains peuples autochtones. Pendant ce temps, le gouverneur de Maurice, Sir Robert Farquhar, essaie en 1816 de refuser aux Français le droit de fonder des établissements à Madagascar. « Mais il fut désavoué par son propre gouvernement qui déclara que les droits de la France avaient été reconnus par le Traité de Vienne en 1814, et qu’elle pouvait reprendre possession des lieux qu’elle occupait au 1er janvier 1792. »

Cependant, poursuit le journaliste, ces intrigues sont avortées et le gouvernement de Maurice envoie James Hastie à Madagascar, muni « d’instructions secrètes ». Et sur les conseils de ce dernier, Radama Ier se proclame roi de l’ile toute entière. Après l’assassinat de ce dernier, Ranavalona Ire lui succède en 1828. La reine arrête net l’élan civilisateur que le roi, « s’inspirant des idées libérales de la Révolution française », d onne à Madagascar. On suppose que Radama Ier, « qui avait en lui du sang malgache », est assassiné par les nobles hova, bien décidés à maintenir le pays dans la barbarie pour le gouverner plus aisément. Commentaire de l’archivistepaléographe : « Cet assassinat de Radama Ier n’est signalé que par notre auteur. Relevons aussi la curieuse expression sur le sang malgache de Radama ! »

Pendant le règne de Ranavalona Ire, lit-on dans la brochure américaine, les droits de la France qui n’ont jamais cessé d’être proclamés, tant par l’amiral Mackau en 1818 que, plus tard, sous Charles X, par une autre expédition qui occupe Toamasina, Tintingue et Foulpointe, sont à nouveau reconnus, au moins implicitement, par la Grande-Bretagne. Des chefs hova s’étant révoltés en 1840 contre la reine et ayant demandé l’aide de la France, souligne l’auteur anonyme, les souverains des peuples Sakalava et Antankarana prennent part au soulèvement général. Ils cèdent à la France par un traité signé en 1841, tous les pays situés dans le Nord de l’ile selon une ligne incluant la baie de Diego-Suarez. « Lord Granville a admis récemment que Lord Palmerston avait reconnu en 1850 la validité de ces traités. »