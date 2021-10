Feux de brousse – Un comité de lutte contre les incendies de forêt

Le chef du district de Mahajanga II, entouré des autorités locales, a réuni les maires de quatre communes dont celles de Betsako et d’Ambalakida, ainsi que les chefs des fokontany concernés, mardi dans son bureau à Mangarivotra. L’objet de cette séance de travail était de mettre en place d’urgence ces comités de lutte contre les feux (Komity miady amin’ny doro tanety ou KMDT) dans tous les fokontany.

« La formation de ces comités devra s’achever au plus tard dans quinze jours. Leur installation s’est faite depuis le mois de mai », fait remarquer le chef de district. Les membres de ces comités devront porter une tenue règlementaire composée de badges, gilets et sifflets. Les partenaires seront sensibilisés pour fournir ces équipements. Au mois de mai, le chef du district a convoqué tous les acteurs directs de la lutte contre les feux et défini des plans d’action communs.

Récemment, 60 ha de terrain dans la station forestière à Marohogo, dans le district de Mahajanga II ont été dévorés par les feux il y a quinze jours. La zone de reboisement était également victime de ces feux ainsi que les bords de la route nationale n°4.