Concert – Dama et Bekoto perpétuent Mahaleo

Un grand concert inaugurera de nouveaux horizons pour le groupe, Mahaleo. Dama et Bekoto renouent avec la scène d’Antsahamanitra pour enchanter les inconditionnels du groupe.

50 Ans de fraternité, 50 ans de passion et surtout 50 ans de communion avec les fans à travers sa musique. Le duo fraternel Dama et Bekoto donne rendez-vous ce 7 octobre à Antsahamanitra, à partir de 14 heures. Tous les deux piliers du groupe Mahaleo, ils annoncent des retrouvailles chaleureuses et surtout fédératrices. « Ianareo ve hijanona sa hiaraka aminay? », c’est à travers ce cri de ralliement que le groupe convie le public à festoyer en musique, mais surtout à rendre un vibrant hommage en la mémoire de leurs frères défunts. « Il n’est pas facile de les oublier et de réécouter ces chansons qu’on a si longtemps chanté ensemble sur scène. Mais il est de notre devoir à tous de perpétuer l’héritage musical du groupe pour les générations à venir » confie Bekoto face à la presse hier.

À leur manière, Dama et Bekoto chanteront les compositions intemporelles de Mahaleo. La première partie du concert laissera ainsi la part belle au groupe Mahaleo dans toute sa splendeur. La seconde partie quant-elle invite les artistes et proches collaborateurs du groupe à animer le show .

Un jubilé d’exception

« La célébration de nos 50 ans de scène s’affirme comme une occasion pour nous de valoriser encore plus l’héritage musical et culturel du groupe, mais surtout de perpétuer encore plus son importance pour la génération à venir » souligne Dama. De ses débuts avec le titre « Adin-tsaina » jusqu’à aujourd’hui, Mahaleo n’a cessé d’inspirer avec son identité musicale à l’échelle nationale et internationale. Pour ce jubilé, il lui importe d’entamer une tournée nationale à la rencontre des inconditionnels du groupe. Mahaleo a sollicité des chanteurs comme Babaïka et Théo Rakotovao pour un projet d’interprétation des compositions du groupe en dialectes régionaux.