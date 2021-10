Cardiopathie et covid-19 – Des jeunes présentent des complications cardiaques

Des patients remis de la Covid-19 et particulièrement des patients jeunes ont présenté des complications cardiaques quelques mois après. Des médecins recommandent un contrôle de santé systématique.

Après la période de pic de la Covid-19, des malades ont développé des maladies cardiaques et certains patients sont jeunes. « J’ai traité un patient une semaine plutôt. Ce patient qui, auparavant était atteint de coronavirus avait une dilatation du ventricule droit lorsqu’on avait effectué un contrôle. D’autres patients présentaient des lésions du ventricule gauche », note un cardiologue.

Il y a des cas de personnes qui se sont remises du coronavirus. Elles ont été atteintes de cette maladie entre le mois de mars et avril de cette année. Actuellement, les complications liées à la Covid-19 ont surgi et certains ont eu des maladies cardiaques. D’autres ont été asymptomatiques durant la période où ils ont été malades. Mais les complications cardiaques ont fait leur apparition des mois après.

Il faut savoir qu’il y a deux types de maladie cardiaque, celle qu’on nomme la cardiopathie congénitale. Cette forme de cardiopathie est une malformation du cœur qui se développe avant la naissance. L’autre forme est la cardiopathie acquise. Les maladies cardiovasculaires touchent le cœur et la circulation sanguine. « Les cardiopathies et hypertension artérielle sont parfois liées. Selon l’OMS, près de 35% des personnes de plus de 18 ans ont une hypertension artérielle. « Lorsqu’on parle d’hypertension artérielle, lorsqu’on parle de tranche d’âge, en moyenne, les hommes commencent à avoir une hypertension à partir de 50 ans, les femmes quant à elles développent cette maladie à partir de l’âge de 55 ans », indique un médecin. Selon une étude menée par un chercheur malgache, près de 26% des patients qui approchent les centres de santé de base ont également une hypertension artérielle. Toutes les tranches d’âge peuvent être touchées par cette maladie, selon le médecin.

Prévention

Pour détecter les complications liées au coronavirus et en ce qui concerne les maladies du cœur, un contrôle de santé fréquent est primordial. « Les malades de coronavirus ont développé des complications cardiaques des mois après la guérison. Un contrôle de santé s’impose pour les personnes ayant contracté cette maladie auparavant », indique le cardiologue. Les facteurs de risques sont à regarder de près. « Il faut éviter tous les facteurs de risque pouvant entraîner ou favoriser une maladie cardiovasculaire. Il s’agit du tabagisme, le cholestérol, la consommation d’alcool », détaille le cardiologue. Le contrôle doit être multidisciplinaire puisque tous les organes sont liés.