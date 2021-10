Antanetibe Anjozorobe – Le poste avancé brûlé, onze gendarmes blessés

Antanetibe était en ébullition lorsqu’un gendarme a abattu un jeune homme. La foule a conduit le corps au poste avancé pour ensuite brûler la caserne et attaquer les gendarmes.

L A tension est vite montée à Antanetibe Anjozorobe, hier aprèsmidi. Des habitants de la localité se sont insurgés contre la gendarmerie. Un de leurs éléments a abattu un jeune homme à Mahatsinjo. Une foule déchaînée s’est abattue sur le poste avancé de la gendarmerie locale pour y mettre le feu. Elle a pillé, mis à sac et brûlé les lieux.

Couverts de jets de pierres, les éléments présents sur place ont décidé d’évacuer les lieux. Onze blessés sont signalés dans leurs rangs selon les informations communiquées par les responsables en communication auprès du secrétariat d’État. Il était impossible pour la poignée de gendarmes présente de repousser la foule furieuse.

Selon les informations recueillies, les dossiers qui s’y trouvaient ont été éparpillés. Pendant cette attaque, la foule en furie a, dans la foulée, mis le feu à des habitations de gendarmes. Selon les informations recueillies, le jeune homme souffrait de troubles mentaux. Le mobile de l’acte reste floue selon les riverains. Certaines zones périphériques de la commune rurale d’Antanetibe sont en proie à des attaques de dahalo. De ce fait, il est fréquent d’entendre des coups de feu.

Légitime défense

Des villageois indiquent qu’il n’y a avait pas de menaces apparentes quand le gendarme concerné a fait usage de son arme. La foule s’est ruée vers la caserne de la gendarmerie pour y emmener le corps. Un adjoint au maire de la commune d’Antanetibe signale que des représentants des autorités locales ont à trois reprises inviter le fokonolona au calme, mais en vain.

Joint au téléphone hier, en fin d’après-midi, le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale de l’Imerina centrale a indiqué à demi-mot qu’il était en route et que la situation était délétère et que des hommes étaient en danger. Les éléments de la gendarmerie nationale déjà sur place étaient, pour leur part, occupés. De leur côté, les responsables en communication de la gendarmerie nationale indiquent que le coup a été tiré par légitime défense. Trois gendarmes se seraient rendus dans le village, indiqué comme étant un repaire de dahalo et que l’individu tombé sous les balles se serait jeté sur l’un deux sans crier gare, emmenant ce dernier à le neutraliser.