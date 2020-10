Madajazzcar – 31 ème édition : Une folle soirée musicale s’annonce

Le centre-ville d’Antananarivo s’affirme comme le cœur battant d’un festival mélodieux et fédérateur ce soir. De l’IFM à l’Hôtel de l’Avenue, Madajazzcar enivrera les noctambules.

A travers la ferveur d’un jazz qui gagne continuellement en popularité au fil des années à Madagascar, un festival exceptionnel qui fédère plusieurs générations de mélomanes depuis plus de trois décennies maintenant brille. En ce jour, fort d’une programmation qui s’annonce exceptionnelle, Madajazzcar entame ainsi tambour battant une 31ème édition inédite. Plus fraternelle et encore plus solidaire que ses précédentes éditions, cette dernière débutera de la plus belle des manières ce soir dans le centre-ville de la capitale.

La ville des Mille s’enivrera ainsi des mélodies du jazz avec deux rendez-vous à l’affiche de l’ouverture du festival. Ce sera à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely que l’on va se retrouver pour officialiser le début de cette courte mais riche édition de l’année. Un moment privilégié que le public de tous horizons peut suivre en direct via la page facebook de Madajazzcar, mais que l’on sera aussi ravi d’apprécier sur place. Avec le talentueux Andry Mickaël Randriantseva à la baguette, on y retrouvera le « Big Band Kely » (BBK) et son joli bouquet de musiciens à la fois jeunes et dynamiques. Rassemblant la crème du Jazz Club CGM dans sa majorité, le BBK nous fera voyager.

Tana se berce du jazz

De même, le Weaver Trio accompagné de Joëlle Claude promet toujours de nous surprendre. Avec Njaka Rakotonirainy au piano, Josia Rakotondravohitra à la batterie et Hent’s Andriamasi­manana à la basse, le Weaver Trio vous envoûtera.

Presque simultanément avec l’ouverture du festival à l’IFM Analakely, un grand cabaret jazz égayera aussi les alentours, plus précisément à l’Hôtel de l’Avenue où deux formations inédites promettent de vous enchanter à partir de 19h30. A savoir le Ravels Trilogy qui se compose de Jax Ravel à la batterie et à la basse, Misa Ravel au piano, Vola Ravel également au piano et à la batterie. Le Ravels Trilogy étonne par sa musicalité et la pluridisciplinarité de ses talentueux musiciens. On retrouvera au HDA la formation emmenée par Titan Randriamasindrazana à la batterie, Fy Rajaofetra au clavier, Manitra Rabarisoa à la guitare et Bernard Houzefa à la basse. Ce cabaret jazz aura une saveur d’outre-mer, puisque Jax Ravel et Titan Randriamasin­drazana, deux jazzmen émérites nous débarquent fraîchement des Etats-Unis avec une belle réputation. Laissez-vous surprendre !