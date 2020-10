Déforestation – Nuage de fumée au parc Sisaony à Ambatofotsy

Une partie du parc Sisaony a pris feu, dans la nuit du mardi. «Nous ne connaissons pas l’origine de cet incendie. Nous pensons qu’il s’agit d’un acte volontaire», regrette un homme qui a participé à l’extinction du feu. Des villageois se sont donné la main pour éteindre ce brasier. Ils ont été sur place vers 20 heures 30, mardi soir, et ne se sont reposés que vers minuit, heure à laquelle le feu a été maîtrisé. «Nous étions une quarantaine de personnes à intervenir. Nous avons utilisé des branches d’arbres et des pelles pour éteindre le feu. Mais nous n’avons pas pu l’éteindre complètement. Nous avons mis en place un garde-feu pour éviter que les flammes ne se propagent et réduisent en cendres toutes les végétations sur cette colline», rajoute cet homme. Des sapeurs pompiers sont venus, mais n’ont pu rien faire. L’eau est difficilement accessible sur la partie incendiée qui se trouve au sommet de la colline. Les flammes n’ont pas fait d’importants dégâts. A vue d’œil, la grande majorité des sapins qui recouvrent la colline sont encore là. Cette catastrophe n’a pas empêché, par ailleurs, les activités du parc. Quelques visiteurs se détendaient sur place.

Toutefois, le danger n’est pas encore écarté dans ce domaine de l’Etat. Jusqu’à hier, le feu n’a pas été complètement éteint. Les agents du parc sont sur leur garde. « Nous nous tenons prêts à intervenir, au cas où les flammes se propagent », explique un responsable du parc. Pour plus de sécurité, ce dernier surveille constamment depuis le point de feu, au sommet de la colline, jusqu’à son lieu de travail, au pied de la colline.