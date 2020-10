Air Madagascar – Le business plan dévoilé bientôt

Annoncé pour la fin du mois de septembre, le plan de relance de la compagnie aérienne nationale se fait attendre. « Le business plan sera disponible d’ici deux semaines. Tout dépendra de la direction générale d’Air Madagascar qui est déjà en train de définir les objectifs et priorités de la compagnie. À partir de ces paramètres, il sera alors possible d’envisager les nouvelles opportunités de partenariat qui s’ouvrent pour Air Madagascar. Il peut s’agir d’une nouvelle recherche de partenaires ou tout simplement de concrétiser le plan de relance avec les actionnaires actuels. Les autorités ont pris part à certaines réunions du conseil d’administration de la compagnie pour exposer les positions et moyens disponibles dans les mains du gouvernement dans le business plan à venir d’Air Madagascar » explique Joel Randria­mandranto, ministre du Transport, du tourisme et de la météorologie en marge des préparations de l’ouverture du ciel de Nosy Be à l’international.

Une façon pour le ministre d’expliquer que plusieurs scénarios restent possibles quand il s’agit de la manière de remettre la compagnie aérienne nationale à flot, quitte à envisager une nouvelle participation financière de la part de l’État dans le plan de relance.