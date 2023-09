À cause de l’imprudence et de l’excès de vitesse de son conducteur, selon la gendarmerie, un 4×4 venant de Mahanoro vers Tanà a chuté dans un ravin de huit mètres, jeudi soir, à Mandraka, dans la commune d’Ambatolaona. Il a subi d’importants dégâts. Ses occupants sont sains et saufs.