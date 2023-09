TRANSPORT TERRESTRE NATIONAL – Hausse abusive du prix du billet

Spéculation au niveau du prix du billet dans le transport terrestre, de Mahajanga à Antananarivo. Des coopératives nationales profitent de l’insuffisance des véhicules pour augmenter le tarif à 70 000 ariary jusqu’à 80 000 ariary. Or, le tarif autorisé pendant la haute saison est de 60 000 ariary et ce, jusqu’au 1er octobre. Pire encore, aucune place n’est disponible pour les voyageurs qui doivent rentrer à Antananarivo, depuis la semaine dernière. « Nous avons déjà effectué des réservations au niveau d’une coopérative depuis jeudi. Nous étions arrivés à la gare routière Aranta, dimanche, mais aucune voiture n’était disponible pour nous », déclare un père de famille. « Ce sont les voyageurs qui proposent une augmentation du prix du billet, car ils doivent rentrer. Nous ne sommes pas responsables de cette situation. Les passagers doivent contacter le guichet unique à la gare routière nationale, au lieu de discuter directement avec les chauffeurs », souligne le chef de la gare routière nationale à Aranta, Serge Saïd. Les responsables au niveau de la direction régionale des Transports et de la météorologie de Boeny et de l’Agence des transports terrestres (ATT) de Mahajanga ont effectué, mardi, une descente à la gare routière nationale à Aranta mardi et ont rappelé le respect du cahier de charges et le maintien du prix du billet au tarif autorisé. « En cas de réclamation, il faut relever l’immatriculation du véhicule qui augmente le prix du billet et le nom de la coopérative pour pouvoir prendre des mesures. Des places restent disponibles, mais il faut se renseigner auprès des responsables directs. Mercredi, une famille a pu trouver sept places pour retourner à Antananarivo. La fin des vacances approche et l’affluence est logique », explique le coordonnateur régional de l’ATT de Mahajanga, Toky Rahaingo.