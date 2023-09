TOLIARA – Le député Siteny Randrianasoloniaiko candidat

Sans grande surprise, la candidature du député Thierry Siteny Randrianasoloniako a été annoncée dans sa circonscription de Toliara I. Vers 17h hier, à l’espace Aloalo, dans l’enceinte de l’école Sacré cœur de Tsianaloka, il a déclaré qu’il est dans la course aux élections présidentielles. Dans son discours, il a parlé de sa lutte contre la corruption, de son refus d’un régime transitoire, de la décentralisation, de la sécurité, des ressources naturelles et de sa vision pour le pays. Ses pairs de combat, avec son show « Mihavatour » entamé au début de l’année, étaient à ses côtés, de même que son épouse Daniella Randrianasolo-niaiko, ainsi que leurs enfants. On a aperçu des députés tels que ceux élus à Morafenobe, Manakara, Mananjary, Analalava, Fénerive-Est, Taolagnaro, Vohémar, Ampanihy. Keron Idealson, élu dans cette circonscription, a démissionné de la plateforme IRD et a rejoint officiellement depuis trois jours la couleur jaune du député Randrianasoloniaiko. Il y a eu, entre autres, Eliane Bezaza du parti PSD, de Johanita Ndahimanjara, ancienne ministre de l’Eau du temps du régime HVM, Henri Rabesahala, ancien ministre du Commerce de l’ancien président Hery Rajaonarimam-pianina. Le député Siteny Randrianasoloniako a pris la route depuis la capitale et ses partisans l’ont accueilli à Andatabo. Aux dires du député Jean Jacques Rabernirina, l’avion privé prévu transporter la délégation depuis Antananarivo a été empêché à la dernière minute. Des forces de l’ordre ont été postés sur tous les axes par lesquels ses partisans et lui sont passés depuis Andatabo, passant par Andabizy, Sanfily et Tsianaloka et leur passage n’a pas été empêché ni dérangé. L’espace Aloalo a été également quadrillé et il n’y a eu aucun débordement, malgré quelque trois à quatre mille personnes environ ayant rempli l’endroit. Les « Pro-Siteny» Toliara ont demandé le stade Maître Kira à Andaboly mais les autorités locales le leur ont refusé.