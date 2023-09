SANTÉ INFANTILE – Les écrans ralentissent le développement du cerveau

La société malgache de pédiatrie met en garde contre l’usage de l’écran chez les jeunes enfants. Il a des conséquences sur leur développement.

Dangereux pour le développement. De nombreux parents emmènent leurs enfants chez les pédiatres à cause des retards de développement, selon la société malgache de pédiatrie, au mois d’août, pendant la période de vacances. « Ces enfants ont utilisé les écrans, très tôt. Cela ralentit le développement du cerveau », expliquent les médecins. L’exposition des jeunes enfants aux écrans pourrait augmenter de trois à six fois le retard du langage. Des mères de famille témoignent que leurs enfants, âgés de deux ans, qui restent devant l’écran presque toute la journée, ont de la difficulté à parler. L’écran peut entrainer, en outre, une dépendance psychique, des troubles visuels, une baisse des capacités à se sociabiliser, à entrer en relation avec les autres, de l’agitation, des problèmes de concentration, un retard de développement psychomoteur, des difficultés de graphisme et une faiblesse des apprentissages en lecture, en compréhension écrite, en mathématiques, en logique, chez les jeunes enfants.

Restriction

La société malgache de pédiatrie déconseille, ainsi, l’exposition d’un enfant de moins de 3 ans, à la télévision, à l’ordinateur, à la tablette, aux téléphones. « Ce dont un enfant a besoin à cet âge, c’est l’interaction, l’attachement aux parents et l’exploration du monde. Lorsque ces deux conditions sont complètes, ses sens du goût, de l’odorat, de la vue, du toucher, de l’ouïe seront éveillés. Ce qui va permettre à son cerveau de se développer davantage», explique-t-elle. Moins de temps aux écrans, alors. L’enfant devrait plus explorer son environnement, interagir avec leurs parents et leurs camarades. Ce n’est pas évident, en cette période où prédominent les nouvelles technologies. Les écrans sont l’option de nombreux parents pour divertir leurs enfants.