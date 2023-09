SAKARAHA – Un accrochage fait cinq morts

Une opération manu militari, engagée suite à un vol de bétail, s’est soldée par un accrochage et la mort de cinq dahalo présumés, dans le district de Sakaraha, mardi. Un des coauteurs des défunts a été capturé vivant. Une alerte était parvenue à la brigade de la gendarmerie d’Andranolava ce jour-là, vers 5 heures 30 minutes du matin. Cinquante bœufs venaient d’être volés dans une localité appelée Beroroha Bemanga. Cela a été l’œuvre de vingt-trois dahalo équipés de neuf fusils de chasse, d’après ce que les villageois ont pu compter. Personne n’a osé résister aux assaillants qui se sont montrés menaçants et prêts à tuer. Les gendarmes et leur commandant ont immédiatement rassemblé les habitants pour partir avec eux rechercher les criminels. Retrouvée, la horde de dahalo n’a pas voulu se rendre facilement. Elle tentait de défier les poursuivants dans une fusillade sans merci. Arrosés des rafales d’armes automatiques, cinq de ses membres ont fait leurs adieux à leur forfait. Les gendarmes ont mis la main au collet d’un autre. Le reste de la bande a battu en retraite et abandonné tous les bovidés.