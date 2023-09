RELÈVE – Ny Aina Anna Andrianjafy, la révélation

d’une future star, dans l’épreuve de 400m plat. Ny Aina Anna Andrianjafy, âgée de 16 ans, a surpris tout le stade d’Alarobia. Elle a réussi à monter sur la troisième marche du podium. En classe de troisième cette année, elle est l’ainée d’une famille de quatre enfants. Fille de Manoa Andrianjafy, ancienne athlète, c’est son père qui l’a orientée vers l’athlétisme. « L’athlétisme est dans les veines de la famille. Je suis à ma première année de pratique de ce sport. Concernant ma course d’aujourd’hui (hier), j’ai eu un peu peur face à mes adversaires, mais je l’ai caché. Je me suis déjà préparée. Une fois la course partie, je me suis dit que si j’arrive à entrer dans les cinq premières places, après le dernier virage, j’aurai ma chance. J’ai réussi à dépasser deux de mes adversaires et voilà, j’ai eu ma place au podium », confie Ny Aina Anna Andrianjafy.