PLAN SOCIAL – « Fia mora » ou du poisson pour tous les ménages !

Deux nouveaux partenariats ont été signés hier entre le ministère de la Pêche et de l’économie bleue et les sociétés Somapêche et Baolang. Des accords qui permettront de vendre du poisson à 4000 ariary le kilo, en vue d’inciter les Malgaches à en consommer plus. Abordable. Les jalons viennent d’être à nouveau jetés pour ce qui en est de la coopération entre le ministère de la Pêche et de l’économie bleue et les sociétés Somapêche et Baolang pour pouvoir mettre en œuvre le plan social « Fia mora », littéralement, du poisson à bon prix. À partir de la fin du mois de septembre, tout venant, rouget et encore plus de variétés de poissons, pourront se vendre à 4000 ariary le kilo dans les points de vente de Somapêche et de Baolang. Cette coopération emboîte le pas à la vulgarisation d’un mode d’alimentation sain pour lutter contre l’insuffisance alimentaire qui touche une bonne partie de la population.

Sécurité alimentaire

Sachant que le poisson constitue un apport négligeable de valeurs nutritionnelles, notamment en protéines. En se fiant aux propos de Mahatante Tsimanaoraty Paubert, ministre de la Pêche et de l’économie bleue, ce sont justement les habitudes alimentaires des Malgaches qui sont visées par le programme. « La consommation annuelle de poisson chez le Malgache moyen est actuellement de cinq kilos contre onze pour l’Afrique en général. Notre but dans la mise en place de ce plan social est d’augmenter la consommation per capita de poissons, jusqu’à 11%, pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, selon la politique générale de l’état », a-t-il annoncé dans les locaux de son département hier, à l’occasion de la signature des documents de partenariat avec les sociétés susmentionnées. Pour faire en sorte que les ménages malgaches puissent avoir accès au poisson, qui est devenu un produit « de luxe » en raison de ses prix sur le marché, ainsi que l’effritement du pouvoir d’achat, des plans sociaux similaires ont déjà été esquissés. Parmi ceux-ci, l’intégration progressive aux habitudes alimentaires de la consommation de poissons. « Nous savons tous à quel point il est difficile de se procurer du poisson sur le marché. Avec les prix exorbitants de cette denrée, vingt à vingt-cinq mille ariary le kilo pour certains poissons d’eau douce, cet aliment est aujourd’hui devenu un produit de luxe. Nous visons à changer progressivement les habitudes alimentaires des Malgaches, pour que le poisson figure dans les menus quotidiens des habitants de la Grande île », s’est exprimé le ministre de la Pêche.