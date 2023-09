MUSIQUE – La dépouille de Rado Rakotorahalahy rapatriée

Une onde de tristesse a parcouru le monde de la musique malgache, en particulier dans la sphère du jazz, suite au décès de Rado Rakotorahalahy le 25 août à Paris. Les artistes, les musiciens et les passionnés de musique sont profondément touchés par cette perte inattendue qui a laissé un vide indescriptible. Le retour de sa dépouille est attendu à Madagascar le 2 septembre à 22 heures 30, où il sera accueilli à l’aéroport. « Un hommage intime est prévu à Ankazotokana, chez sa femme, Ioly Hantarivelo Rakotorahalahy, avant son enterrement dans notre tombeau à Ambohijanaka le 3 septembre à 12 heures 30. Les adieux à Rado Rakotorahalahy se feront dans la douleur et la nostalgie, en présence de sa famille, de ses amis et de tous ceux dont la vie a été touchée par son talent musical. À noter que Rado était notre unique fils. La musique classique a été une partie intégrante de sa vie depuis son enfance. Je suis fier qu’il ait pu réaliser son rêve de devenir un artiste de renommée internationale », confie avec émotion son père, Bruno Rakotorahalahy. La disparition de Rado Rakotorahalahy reste enveloppée de mystère, suscitant des interrogations et des enquêtes en France, où il avait entrepris des études musicales. La famille endeuillée a dû relever le défi de ramener son corps à Madagascar. Grâce à l’élan de solidarité de ses amis, de sa famille, de ses fans et de bienveillants internautes, une cagnotte a été organisée pour le rapatriement de sa dépouille. Cette initiative témoigne de l’impact qu’a eu Rado Rakoto- rahalahy sur sa communauté, tant au niveau local qu’international.