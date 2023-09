LUTTE CONTRE L’APATRIDIE – La mise en œuvre des engagements prend du retard

Madagascar est à la traine dans la mise en œuvre de ses engagements en faveur des réfugiés et des personnes apatrides, en 2019. Le bureau des réfugiés et des apatrides n’est pas encore mis en place, et donc, n’est pas encore opérationnel. Les questions liées au problème de la nationalité ne sont pas encore résolues. Ando Lova Razafiarison, responsable juridique auprès du Focus development association note, toutefois, des signes d’engagement. Un plan national d’action sur la réduction et l’élimination de l’apatride, a été mis en place en 2019, mais il n’est pas encore validé jusqu’ici. La proposition de loi sur la réforme du code de nationalité est en cours de processus, mais n’est pas encore adopté. « Le manque de volonté politique, le manque d’informations sur l’apatride, malgré les sensibilisations effectuées», tels sont les blocages cités par Ando Lova Razafiarison. C’était à l’hôtel Le Pavé Antaninarenina, le lundi 29 août, lors d’une consultation sur les questions des réfugiés et des personnes apatrides à Madagascar. Les ministères et les institutions concernés par ce sujet ont participé à cette consultation, à savoir, le ministère de la Justice, épaulé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Focus development association, le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation. L’objectif est de renforcer les engagements pris par l’État, en matière de résolution de l’apatridie et proposer des solutions pour améliorer les conditions de vie des réfugiés à Madagascar, de discuter des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des engagements, relatifs à l’apatride, de recueillir les propositions et recommandations des participants relatives aux engagements de Madagascar.