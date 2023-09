KARATÉ – Cinq médailles d’or en première journée

La compétition de karaté entrant dans la XIe édition des JIOI, jouée actuellement à Madagascar, entame sa deuxième journée ce jour. Hier en ouverture, Madagascar, par l’intermédiaire de six combattants, a remporté six médailles, dont cinq sont d’or et une de bronze. Le Kumité individuel hommes et dames a ouvert le bal. Jean Mbyk Raherimahaleo (-75kg), Karine Elodie Razafimboninahitra (-61kg), Fenosoa Patrick Rijaharitiana (-84 kg), Nancy Maria Ravahamanantsoa (+ 68kg), Jessica Soary Raboanaritompo ont remporté chacun la médaille d’or, suivis de Dina Niaina Rafanomezantsoa (+ 84 kg hommes) avec une médaille de bronze. Le kumité individuel hommes et dames se poursuivra, ce jour, au Gymnase de Mahamasina, suivi par le kumité par équipe homme et dame.