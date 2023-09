FRAUDES DOUANIÈRES – Lourdes peines pour la société DMC et Vrundaval

Le Pôle anti-corruption d’Antananarivo a condamné, hier, Baskar Damodar Gokani de la société DMC et Jatilal Nitine de la société Vrundaval SARL, importatrice de divers produits comme les motos, gaz et huiles alimentaires à 48 mois de prison, et à 33 milliards d’ariary d’amende chacun pour fraudes douanières, blanchiment de capitaux et blanchiment d’argent. En outre, la société Vrundaval a été condamnée à une amende ferme de 165 milliards d’ariary. Un mandat d’arrêt a été émis contre les deux hommes, actuellement en fuite. Le 4 août, Baskar Damodar Gokani, Baskar Danodar Gokani Minaxi ainsi que deux ressortissants malgaches ont été condamnés en appel à un an d’emprisonnement ferme, à une amende de 90. 285. 257.622 ariary et à 1.607.365.5111 ariary de droits et taxes, pour fraudes douanières. La société DMC de Damodar a importé près de 17 milliards ariary d’huile raffinée de Malaisie. À la douane, il a déclaré qu’il s’agissait d’huile brute, donc taxée à 5% au lieu de 10%. De plus, on a constaté que l’huile contenait de palme après analyse. La douane a interjeté appel après une décision du tribunal de première instance qui les a acquittés en février.