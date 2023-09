FOOTBALL-FINALE – Les Barea y sont presque

Remake de la finale en 2007. Madagascar et La Réunion se retrouvent en finale des Jeux des Iles de l’océan Indien.

Pluie de buts. Madagascar s’est imposé sèchement contre les Comores en première demi-finale, hier au stade Barea de Mahamasina, sur le score de 4 buts à 2, deux doublés d’El Hadari et Jean Yves. Les Barea ont ouvert la marque dès la 2e minute, une passe en retrait de Jean Yves du côté droit, reprise par El Hadari dans l’axe. Douche froide encore une fois pour les Cœlacanthes, Jean Yves sert pour Tendry qui tire de loin et surprend le portier Salimo Velonjara (4e). L’équipe hôte poursuit son pressing haut. Dadafara centre pour Jean Yves et Lalaina dans la surface. Ces derniers ratent au dernier geste (17e). Les Comoriens réduisent l’écart grâce au but inscrit par Abdallah Saïd (18e). Ces derniers remontent la pente. Nina a fait une belle sortie pour empêcher l’attaquant comorien échappé dans l’axe de tirer (34e). Le milieu du Saint-Michel United, El Hadari, signe son deuxième but dès l’entame de la deuxième période, un coup franc bien frappé : le ballon rebondit et trompe le portier Salimo (48e). «Titularisé, j’ai marqué deux buts et je suis très content. Il ne reste plus qu’un seul match. Nous n’allons plus lâcher la victoire. Notre objectif est de remporter la médaille d’or à tout prix», lance El Hadari. Le deuxième but comorien a été un but marqué contre le camp malgache, un corner mal repoussé de la tête de Dadafara (58e).

Revanche

Le quatrième but malgache a été une passe décisive, encore une fois, d’El Hadari, et Tendry assure de sa tête à la finition (64e). «C’était une victoire d’équipe, nous avons combattu tous ensemble pour avoir cette victoire. La finale sera encore plus dure et nous sommes prêts à affronter le prochain adversaire», livre de son côté Tendry. Nombreuses ont été les occasionnes nettes ratées, repoussées par la barre transversale à deux reprises d’El Hadari, ou aussi les tirs hors cadre de Tsiry. «Nous avons fait une belle entame de match, en marquant deux buts dès les quatre premières minutes. Certes, nous avons encore encaissé des buts, mais nous avons fait une ascension considérable en termes de buts marqués, six en tout jusqu’ici. L’important est que nous sommes en finale. Mais nous allons rectifier ces failles. L’enjeu est d’aller chercher la médaille d’or contre n’importe quel adversaire», confie Romuald Rakotondrabe. «Jouer contre le pays organisateur n’est pas toujours facile. Il avait tous les atouts et les exploitait. Il y avait un manque de chance de notre part. Nous aurions pu revenir au score parce que nous avons eu pas mal d’occasions nettes, mais nous les avons ratées», reconnait le coach comorien, Aymane Abdou. Madagascar file ainsi en finale après cette belle victoire et retrouve La Réunion. Une occasion pour les Barea de Rôrô Rakotondrabe de réaliser des exploits historiques, de récupérer la médaille d’or, trente ans plus tard, et surtout de relever le défi après avoir échoué en phase de groupe, lors de la dernière édition à Maurice.