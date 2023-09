FILIÈRE CHOCOLAT – De nouveaux artisans chocolatiers fraîchement diplômés

Sourire aux lèvres, leurs diplômes en main et la fierté dans les yeux. Ils sont au nombre de neuf à avoir reçu hier leurs certificats et diplômes d’artisans chocolatiers de la part de la première Chocolaterie École Édenia. Des jeunes, pour la plupart, issus d’Ambanja, région du Nord de l’île réputée pour ses plantations de cacao, réunis sous la bannière de la promotion « Mazava ». Pour Achille Rajerison, directeur de la Chocolaterie École Edenia, cette sortie de promotion matérialise la vision première de sa Chocolaterie École, celle de former des artisans chocolatiers dans le but de les initier aux métiers du chocolat. « Comme vous le savez, le cacao malgache est un des produits caractéristiques de l’identité économique de la Grande île. Une véritable aubaine pour cette filière et, notamment, pour les chocolatiers, car nous autres artisans chocolatiers pouvons justement ajouter de la valeur à ces produits en les transformant en chocolat pour les vendre localement ou à l’extérieur. J’espère que les jeunes qui ont reçu leurs certificats aujourd’hui pourront appliquer ce qu’ils ont appris dans un avenir très proche », s’était-il exprimé, hier. Parmi ces jeunes, certains ont suivi une formation de deux semaines, d’autres, pour leur part, ont fait un cursus d’une semaine dans l’art de confectionner des tablettes de chocolat, des bonbons en chocolat, bref, toute une panoplie de victuailles en chocolat. Un peu plus loin, un jeune homme tient son diplôme d’artisan chocolatier, l’enthousiasme à peine feint. « Personnellement, je suis très content d’avoir effectué cette formation, car là au moins j’en connais un peu plus sur la façon de confectionner le chocolat. C’est tout un procédé ! Mais tout de même, je compte encore aller plus loin, ce n’est pas seulement une façon de faire, c’est aussi une question de volonté, de détermination et d’inspiration que de se lancer dans cette aventure. J’espère quand même pouvoir monter ma propre confiserie », confie-t-il. Certains des anciens apprenants ont déjà pu sortir la tête de l’eau et monter une chocolaterie, mais le matériel est onéreux et n’est pas à la portée de tout le monde. Entre autres, des matériels de concassage pour confectionner le chocolat de couverture, une des matières premières si l’on veut produire des tablettes de chocolat, sont vraiment coûteux pour des élèves fraîchement diplômés. Il y en a qui se sont lancés dans la confection à l’occasion, en attendant d’avoir les moyens nécessaires pour venir à l’assaut des marchés extérieurs.