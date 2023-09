ÉDUCATION – Les enseignants des EPP en formation

Une journée pédagogique a été organisée en faveur des enseigants dans les EPP. Elle a pour objectif de renforcer les capacités de ces derniers.

Pour une amélioration de l’enseignement. Les enseignants d’écoles primaires publiques (EPP) demandent un renforcement de leurs capacités. Depuis ce mercredi, ces enseignants des EPP assistent aux journées pédagogiques qui se tiennent à chaque début d’année scolaire. La journée pédagogique est organisée pour aider les enseignants à mieux partager les leçons et l’éducation. C’est une sorte de formation des formateurs. À part les méthodes partagées à employer lors de l’enseignement, ils en demandent encore plus. « Nous souhaitons le renforcement de nos connaissances en langue française. Le fond de l’enseignement à Madagascar en ce moment est d’avoir une bonne base en langue », demande un enseignant d’une EPP d’ Ambohimanarina. L’objectif de la journée pédagogique est de pouvoir élever le niveau des élèves pour l’année scolaire prochaine. Pour ce faire, rehausser le niveau des enseignants est aussi primordial. Ces enseignants estiment ne pas être à la hauteur du développement de l’enseignement à Madagascar. « La journée pédagogique est importante, mais la formation doit être conforme aux demandes de l’éducation sur terrain », explique une directrice d’école. La formation en langue française est très appréciée et demandée par les maîtres Fram. Une solution importante est aussi d’être autodidacte pour ce genre de connaissance. Tout d’abord, avoir une bonne base en langue française doit être un filtre de choix pour les recruteurs, même si c’est un vacataire. Ils demandent des cours gratuits de langue française afin d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences en éducation. Parfois, les méthodes à appliquer sur l’enseignement de chaque matière sont au menu des formations. C’est la raison pour laquelle ces enseignants demandent cette formation en langue française.