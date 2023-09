DEMI-FINALE – La Réunion élimine Maurice

Match très disputé. La Réunion s’est imposée 2 à 1 contre Maurice, hier à Mahamasina, et file en finale des XIe Jeux des Iles. Les Quadricolores ont dominé les débats durant les trente premières minutes. Les Réunionnais les ont surpris à la dernière minute avant la pause, Andy Ardapin ouvre la marque en récupérant une mauvaise passe du défenseur Mauricien, Francis (45e+1). Au retour des vestiaires, la sélection réunionnaise enfonce le clou et inscrit un deuxième but, marqué par Ludovick Lagourde de sa tête, un centre millimétré de Daniel Ludovic (48e). Les hommes de Fidy Rasoanaivo réduisent plus tard l’écart. Yannick Aristide profite d’une mauvaise sortie du portier réunionnais, Grégory Pausé (57e). Les Réunionnais enchainent des attaques étouffantes, mais le gardien de but mauricien, Kevin Jean Louis, a su limiter les dégâts, entre autres le coup de tête de Daniel Ludovic sauvé de justesse (78e). Les Mauriciens ont beau se rebeller pour chercher l’égalisation,ils confondent vitesse et précipitation. Ils n’assurent pas au dernier geste. Le match touche à sa fin, il ne reste plus que cinq minutes de temps additionnel alors que les Réunionnais mènent 2 à 1. À la toute dernière minute, le Club M obtient un corner.

Cafouillage

Le portier Kevin Jean Louis est monté jusqu’au but du camp adverse et se met juste devant le gardien réunionnais. Ce dernier a profité du moindre contact pour tomber de suite à terre. Un joueur réunionnais est venu à son tour pousser Kevin. La fin du match a failli tourner en vinaigre. L’arbitre donne un carton rouge au portier mauricien, qui a été remplacé par son second, pour la dernière minute restante. Le corner à été relancé et, après le dégagement d’un défenseur réunionnais, l’arbitre siffle la fin du match. «J’ai eu la chance d’avoir un groupe homogène. Mes joueurs sont très disciplinés et à l’écoute. Notre but et d’aller en finale», mentionne le coach réunionnais, Jean Pierre Bade. «Nous étions costauds en deuxième mi-temps mais nous n’avons pas su concrétiser», note Fidy Rasoanaivo en larmes, après le match. La Réunion rejoint ainsi Madagascar en finale, qui aura lieu samedi à 19 heures à Mahamasina. La petite finale entre les Comores et Maurice se déroulera au stade Elgeco Plus au By-pass le même jour, à 16 heures.