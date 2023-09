DÉCÈS -Tantely Andrianarivo meurt à Paris

La politique perd un grand homme. Tantely Andrianarivo décède à 69 ans. Il avait occupé plusieurs postes clés du temps du président Didier Ratsiraka.

Mada­gascar perd un grand homme! L’ensemble de la sphère politique malgache est en deuil. Tantely Andrianarivo, ancien Premier ministre pendant la présidence de l’amiral Didier Ratsiraka décède hier en France à l’âge de soixante-neuf ans. René Tantely Gabrio Andrianarivo est né le 25 mai 1954 à Ambositra et est un homme d’État malgache, proche collaborateur de l’ancien président Didier Ratsiraka. Les réactions des acteurs politiques et de simples citoyens fusent dans les réseaux sociaux depuis hier soir. Cette personnalité politique a déjà assuré plusieurs postes clés depuis les débuts de la deuxième République.

Parcours politique

Pour rappel, Tantely Andrianarivo fut ministre d’État à l’industrie, l’énergie et les mines. Après la victoire de Didier Ratsiraka à la présidentielle de 1996, il devient ministre chargé de l’Économie et des Finances dans le nouveau gouvernement de Pascal Rakotomavo. Il est ensuite nommé Premier ministre après les législatives de 1998, poste qu’il occupera pendant 3 ans et 10 mois avant les hostilités de 2002 et le bras de fer entre les deux gouvernements de Tantely Andrianarivo et de Jacques Sylla. À ce moment-là, les forces armées de Marc Ravalomanana prend d’assaut la résidence du Premier ministre et s’empare de Tantely Andrianarivo. Après les pressions incessantes de Didier Ratsiraka, il est placé en résidence surveillée du mois de mai à octobre 2002. Il est jugé au mois de décembre de cette même année et est condamné par la justice mais le verdict est contesté de toutes parts. Avec sa santé qui se dégrade, le président Marc Ravalomanana l’autorise à se rendre à l’étranger pour recevoir un traitement médical. En 2019, le Conseil du Fampihavanana Malgache (CFM) amnistie Tantely Andrianarivo ainsi que 3 autres anciens collaborateurs du président Didier Ratsiraka.