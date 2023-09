CYCLISME – Aucune médaille après deux jours de compétition

La discipline du cyclisme entrera dans sa troisième et dernière journée de compétition, ce samedi, au Gymnase de Mahamasina. Durant les deux premières journées de compétition, le cyclisme malgache n’a rien gagné ni en contre la montre par équipe masculine, ni en contre la montre par équipe féminine, le premier jour. Mercredi, les concurrents se sont affrontés dans la course individuelle contre la montre sur la piste de Marais Masay, enjambant la nouvelle route rocade. Le premier malgache, Dino Mohamed Houlder, a été classé quinzième dans un temps de 00 :38 :23.78 loin derrière le vainqueur, le Réunionnais Thomas Lang qui s’est imposé d’un fil et a remporté l’or en contre-la-montre individuel. Il devance, à deux centièmes près, Alexandre Mayer pour Maurice et le Saint-Rosien pour l’argent et Sébastien Elma, qui s’offre le bronze. Jean de Dieu Rakotondrasoa, alias Ravoatabia a occupé la dix-neuvième place avec un temps de 00:39:53.06. Les coureurs aborderont leur dernière journée de compétition, ce samedi, sur la route d’Ampitatafika à partir de 8 heures.