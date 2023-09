CÉRÉMONIE DE CLÔTURE – Un bracelet ou un ticket à présenter à l’entrée

Une nouvelle organisation du stade est prévue pour la cérémonie de clôture. Des bracelets seront demandés aux spectateurs afin d’en limiter le nombre. Éviter les accidents mortels. Un nouveau règlement est formulé pour la cérémonie de clôture des Jeux des Îles de l’océan Indien onzième édition. Une réunion des acteurs chargés d’assurer la sécurité s’est tenue hier au Kianja Barea de Mahamasina. Tels que les membres du Comité d’organisation des Jeux des Îles (COJI) ainsi que les forces de l’ordre. La gestion d’entrée au stade pour la cérémonie de clôture de ce dimanche a été améliorée. L’entrée demeure gratuite, mais avoir un bracelet ou un ticket est indispensable. « Un bracelet qui aura sa propre couleur par rapport au portail d’entrée va être distribué aux spectateurs. C’est dans le but de mieux gérer et limiter le nombre de personnes dans le stade », explique le général Andry Rakotondrazaka, commandant de la Gendarmerie d’Antananarivo. Des cartes seront distribuées au public avec un code couleur pour identifier le portail à prendre. Cette décision a été prise afin d’éviter les accidents mortels comme celui de la cérémonie d’ouverture. Une meilleure gestion de la place est en vue pour assurer la sérénité de l’événement. La porte par laquelle les spectateurs entrent dépend de la couleur du billet. Par contre, toutes les portes seront ouvertes. Le nombre des forces de l’ordre pour assurer la sécurité sera également multiplié. Leur tâche sera de renforcer la sécurité autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du stade Barea de Mahamasina.Toutes ces décisions sont prises pour éviter les risques qui pourraient se présenter. La fouille totale des spectateurs est très importante pour assurer cette sécurisation de la vie de près de 40 000 personnes. L’obtention des tickets ainsi que la distribution des bracelets sont toujours en attente d’une communication. Les Malgaches sont toujours attirés par des festivités de ce genre, surtout quand c’est gratuit. Il est obligatoire de venir tôt pour pouvoir entrer au stade. Les portes s’ouvriront à partir de 8 heures du matin ce dimanche. La distribution des tickets et des bracelets devrait se faire en avance. Madagascar est pour le moment au premier rang quant aux médailles obtenues, une raison de plus pour attirer un grand nombre des spectateurs. C’est une occasion pour ces personnes de remercier les athlètes malgaches pour leurs performances. Les spectateurs sont tenus de respecter les nouvelles règles mises en place. Tout le monde est responsable dans l’atteinte de cet objectif. Des fans zones seront mises en place dans plusieurs quartiers de la ville, comme Analakely et aussi devant le stade de Mahamasina (Bazar du quartier). La cérémonie sera retransmise en direct aussi sur facebook pour ceux qui en ont besoin.

Des rues autour du stade fermées

À l’occasion de la grande cérémonie de clôture de ces Jeux des îles, quelques parties de route aux alentours du stade Barea Mahamasina seront bloquées ce dimanche à partir de 5 heures du matin. Toutes les rues autour du stade seront fermées jusqu’à la fin de la cérémonie. Des parkings ne seront pas aussi opérationnels comme le parking Antanimbarinandriana, ceux du Palais des Sports d’Amparibe. Dès la fin des festivités, la circulation reviendra à la normale.