Le tournoi de basketball 5×5 comptant pour la XIe édition des Jeux des Iles de l’océan Indien, qui se déroule à Madagascar entre actuellement dans sa cinquième journée. Les quatre équipes féminines et masculines restantes du dernier carré, vont chercher, ce jour, le dernier ticket pour jouer la grande finale prévue, ce samedi, au Palais des Sports de Mahamasina. Concernant les derniers matchs de poule joués mercredi, le public venu nombreux au Palais des sports de Mahamasina, a été aux anges en assistant à la bonne performance des deux équipes nationales Ankoay face aux Mahoraises pour les dames et contre les Comoriens pour les hommes. Les Ankoay, dans une belle démonstration, ont battu, sans trop forcer, leurs adversaires respectifs. Les Ankoay seniores dames ont surclassé les Mahoraises et se sont imposées sur le score de 77-45 (32-9, 54-20, 65-30, 77-45) dans un match à sens unique.

Taillées pour Madagascar

Avec Emeranchine Raherimanana, considérée comme la meilleure marqueuse de la rencontre avec ses 19 points, la bande à Christiane, Muriel, a donné une leçon de basketball ou plutôt a réalisé sa répétition générale avant la demi-finale. Chez les garçons, Mada­gascar a battu les Comores sur le score de 89-52 (22-13, 48-19, 69-29, 89-53). Elly Randriamampionona a été le meilleur marqueur du côté malgache, avec ses 19 points également. Faralahy Monja Romain a été le joueur le plus utilisé par le coach malgache, Jeannot Ravonimbola, avec un total de temps de jeu de 26’58’’. Avec un tir à 2 points réussi à plus de 56%, il a été le deuxième meilleur marqueur malgache. Suivant le classement par poule, chez les dames, Mada­gascar va affronter les Maldi­ves tandis que La Réunion va se frotter à Mayotte. Chez les Ankoay seniors, Madagascar va chercher le ticket de la finale contre les Seychelles tandis que Mayotte affrontera La Réunion. Sur le papier, les rencontres de demi-finales sont taillées pour Madagascar et La Réunion que ce soit pour les dames ou chez les messieurs. Les deux pays sont en route pour le remake de la grande finale de la Xe édition à Maurice, en 2019.