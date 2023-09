ATHLÉTISME – Triplé malgache au 400m plat féminin

Avec un total de 215 médailles dont 92 d’or, 55 d’argent et 68 de bronze, Madagascar mène au classement du nombre des médailles d’or après six jours de compétition.

Après trois journées de compétition d’athlétis­me à la XIe édition des JIOI de 2023, la Grande ile conforte sa place de leader, en totalisant quatre-vingt-douze médailles d’or dans la totalité des disciplines déjà jouées, sauf le cyclisme. Le rugby entame sa première journée de compétition au stade Makis d’Andohatapenaka et vise les deux médailles d’or, mises en jeu au rugby à VII dames et seniors hommes. La journée du jeudi a été marquée par le triplé malgache au 400 m plat féminin. Cynthia Félicité qui a remporté la médaille d’or dans un temps de 55.76, Koloina Fanojo Raherinaivo d’argent (56.65) et Ny Aina Anna Andrianjafy qui a remporté sa première médaille, le bronze en JIOI avec son temps de 56.77, les porte-fanions malgaches, ont fait vibrer leur public venu nombreux au stade d’Alarobia. Cynthia Félicité qui a déjà remporté trois médailles d’or (100m haies, 4X400m mixte, 200m), s’est fixée comme objectif de remporter quatre médailles d’or à la maison. « La finale de 200m a été dure pour moi, car il y a eu une adversaire très forte. L’essentiel a été de gagner la médaille », confie Cynthia Félicité. Le fait marquant de la journée d’hier a été l’entrée en lice de la jeune Ny Aina Anna Andrianjafy sur la distance de 400m plat. Agée de 16 ans et encore dans la catégorie cadette, elle a réussi à monter sur la troisième marche du podium. La quête de médailles d’or se poursuit ce jour pour les athlètes malgaches. L’athlétisme a ramené deux nouvelles médailles d’or, l’une grâce à Cynthia Félicité et l’autre par Nancy Carmen Andrianarindra sur le 200m sourd dames.

100 médailles d’or

La chance de gagner d’autres médailles d’or existe encore pour le clan malgache car, pour la finale du 200m plat féminin ce jour, Claudine Nomenjanahary et Haingo Brigitte Razanajafy tenteront de faire un beau doublé en finale. Hery Rambeloson, directeur technique national de la Fédération malgache d’athlétisme, a souligné « qu’après trois jours de compétitions, le bilan est plutôt satisfaisant. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont déjà gagné des médailles sans distinctions de couleur. Dommage que certaines épreuves jugées à la portée des Malgaches soient tombées dans les mains des autres pays ». Quant à Toavinirina Ramaroson, responsable du protocole technique auprès du COJI, il a donné son constat : « Nous avons réalisé de bons résultats grâce aux efforts du trio gagnant, athlètes, entraîneurs et parents, avant toute chose. Nos athlètes par rapport à ce qui existe au pays (les conditions de préparation) ont réalisé quelque chose d’inimaginable au départ. » Avec un bilan général positif, l’haltérophilie a totalisé trente-quatre médailles d’or, onze médailles d’argent et onze médailles de bronze. Le taekwondo a apporté pour Madagascar treize médailles d’or, l’athlétisme en a ramené sept médailles pour le moment, la lutte en a produit huit, tandis que le judo, le karaté et la pétanque ont gagné chacun cinq médailles d’or, la natation quatre, le tennis et le tennis de table totalisent chacun deux médailles d’or. Pour atteindre le cap de cent médailles d’or, Madagascar est sur la bonne voie et ce cap sera franchi ce jour, au plus tard demain.