AMBOHIJANAKA – Thierry du groupe D’yem décède après une chute

Largement connu de la jeunesse, le chanteur Thierry Rakotonirina du groupe D’yem est parti trop tôt. Il a culbuté dans un ravin lors d’un tournage à Ambohijanaka.

Les férus de rap, surtout les jeunes, pleurent l’inexorable départ de Mamy Lalaina Thierry Rakotonirina, artiste chanteur du groupe D’yem. Il a rendu l’âme, mercredi, à cause d’une violente chute lors du tournage d’un nouveau clip, à Ambohijanaka. À Namontana, beaucoup sont venus consoler sa famille éplorée. Son corps sans vie partira de la capitale ce jour. Il sera transporté à Andina Ambositra où il sera inhumé demain, jour d’anniversaire de son unique enfant. Sa fille va avoir deux ans. Composé de trois garçons et d’une fille, le groupe D’yem a récemment annoncé à ses inconditionnels son grand retour à la musique après de longues années d’absence. Depuis sa formation à l’initiative de chacun de ses membres, il n’avait sorti que seulement quelques titres. Mais avec cet album-là, il a vite réussi à imprimer sa marque. Parmi les tubes, « Meilleur ami », chanté par Thierry Rakotonirina, avait séduit plusieurs fans. Il avait du timbre. « Thierry, sa femme et leur fille vivaient dans un bled à Mahanoro en raison de leurs activités. En fait, ils sont des missionnaires, travaillant pour une Organisation non gouvernementale. Le tournage a été réalisé pendant leur passage à Antananarivo », explique sa famille à notre collègue.

Cadrage

Le groupe a procédé au premier tournage, dimanche. Puis, avant-hier, ils sont allés à Ambohijanaka pour le poursuivre sur une colline. D’après Njaka Razafindrakoto, un des membres, Thierry s’est occupé du cadrage. Tout était presque fini, mais il restait à la caméra. Les autres étaient un peu distraits et n’ont pas remarqué ce qui s’est soudainement produit. Il est tombé à la renverse dans un ravin d’une trentaine de mètres. Il s’est cassé les bras et les jambes. « Nous avons rapidement démarré nos motos. Nous nous sommes hâtés de le chercher en bas. Nous lui avons demandé s’il allait bien et ce qui venait de lui arriver. Il nous a juste répondu : an ? an ? qu’est-ce qu’il y a ? », décrit Njaka Razafindrakoto. Thierry a été conduit à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) où il a quitté la scène.