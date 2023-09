400 M – Cynthia Félicité réalise un triplé

Après trois journées de compétition en athlétisme comptant pour la XIe édition des JIOI de 2023 à Madagascar, Cynthia Félicité Nahamako Georges de son vrai nom est la dame de fer ou plutôt la dame en or pour l’athlétisme malgache. À elle seule, avec trois épreuves différentes, elle a réussi à gagner trois médailles d’or, l’une au 100m haies, la deuxième au relais 4 x 400m mixte et la dernière en date, au 400m plat. Pour sa deuxième participation aux Jeux des Iles de l’océan Indien, Cynthia Félicité n’a pas fait dans la dentelle. Non satisfaite et non rassasiée par ces trois médailles d’or déjà obtenues, elle vise encore la médaille d’or de la distance de 4x 100 m, ce jour à partir de 16 heures. « Évoluer à domicile, devant des milliers de spectateurs, me pousse à me surpasser, d’autant que les JIOI ne se jouent que tous les quatre ans. Donc, il faut en profiter au maximum. La course a été très difficile, mais j’aime relever le défi », conclut Cynthia Félicité.