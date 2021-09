Préparation – Les Barea entrent dans le vif du sujet

La première session de lundi après-midi consistait en un décrassage. Un réveil musculaire pour entamer la fenêtre internationale de ce mois de septembre. Hier, les Barea sont entrés dans le vif du sujet.

Pour leur deuxième séance au stade Barea, Éric Rabesandratana a planifié un entraînement à 19 heures. Heure à laquelle sera donné le coup d’envoi de l’affiche contre les Écureuils, jeudi. Certes, la séance était interdite au public et aux journalistes. Mais on pense que l’intensité et l’engagement sont montés d’un cran.

Huis clos signifie aussi que les Barea ont travaillé leur système de jeu, qui doit demeurer secret.

Il n’y a plus de temps à perdre en effet. À J-2 de l’entrée en lice dans les éliminatoires du Mondial 2022, la sélection doit se mettre au vert. Certes, le délai de préparation est relativement court. Mais le staff technique travaille d’arrache-pied afin de s’y adapter.

L’effectif est au complet avec vingt-huit éléments depuis hier. En effet, le deuxième et dernier groupe a débarqué en fin de matinée à Ivato.

Séance vidéo

Celui-ci comprenait Rayan et Métanire en provenance des États-Unis, Carolus qui évolue au Moyen Orient, ainsi que les pensionnaires du championnat réunionnais Bapasy, Mamy Gervais, Dax et Fabrice. Le sélectionneur a l’embarras du choix pour constituer son onze de départ.

Avant leur arrivée, le staff technique a organisé une séance vidéo à l’hôtel Ibis d’Ankorondrano. Et ce, afin de peaufiner les schémas à adopter ce jeudi, mais aussi d’étudier les points forts et points faibles des Béninois.

Au mois de juin, Rabesan­dratana et son assistant, Flora, s’étaient distingués par la précision de leurs consignes tactiques. Rien n’était laissé au hasard. C’était aussi le cas hier. Ils souhaitent imprégner une nouvelle vision. On verra jeudi à quoi ressemblent ces Barea version Rabe.