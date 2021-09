Ouverture des frontières – Les opérateurs touristiques s’apprêtent au mieux

Ils gardent espoir depuis dix-huit mois. Hôteliers, tours opérateurs, loueurs de voitures et guides touristiques attendent juste le top. Ils espèrent que cette fois-ci, leurs activités vont réellement reprendre. « On croise les doigts. Surtout pour nous qui passons après tout le monde. C’est-à-dire pour nous, agences, hôteliers et organisateurs de voyage qui ne nous trouvons pas à Nosy be, Sainte Marie ou dans le Sud » intervient Frank Naillod, propriétaire gérant de l’agence « Aventure et découverte Madagascar » dans la région Boeny.

Depuis quinze ans, l’operateur organise et propose la découverte du paysage de cette région du Nord-ouest en proposant des activités touristiques qui sortent des sentiers battus pour des touristes étrangers dans le nord d’Antsanitia à Mahajanga. Son agence de visites est elle même propriétaire de ses sites et exploitent deux ecolodges, sur les pistes des grottes d’Anjohibe et en bord de mer.

« Dans nos sites, nous sommes tous seuls. Nous avons 5km de plage. Ce qui veut dire que les touristes ne sont pas exposés à de la foule. Toutefois, il est préférable que les touristes soient vaccinés contre le covid-19 avant de venir » poursuit Frank Naillod.

Protocoles

L’agence est reconnue être à cheval sur l’hygiène. Et d’autres précautions particulière sont été prises pour accueillir des touristes. « Je reste optimiste pour l’avenir du tourisme. Bien que la saison ait été dure, l’arrivée des touristes locaux a été aussi une bonne chose. Je continue de croire en mon produit qui est inédit » soutient-il.

Tous les opérateurs doivent mettre en place des protocoles sanitaires pour pouvoir accueillir les touristes étrangers. « Pour que Madagascar soit une destination autorisée à être visitée, ces protocoles sanitaires doivent être mis en place. Hôtels, restaurants, auberges, divers sites, parcs nationaux, véhicules de transport de touristes et guides doivent présenter ces protocoles sanitaires » explique Manitra Randriambo­lolona, président de la fédération nationale des Guides (FNG).

Pourtant, les séries de formation sur les protocoles sanitaires ne démarreront qu’en ce mois de septembre et se poursuivent jusqu’en octobre. C’est donc seulement après ces formations et ces mises en place des protocoles sanitaires qu’il est possible de déterminer si les diverses offres touristiques intéressent les touristes étrangers. « Des formations de formateurs se sont déjà déroulées et continuent encore pour que les référents puissent transmettre ce qu’il faut savoir sur les protocoles sanitaires à leurs membres. Des représentants de chaque entité ont été choisis à ces formations de référents, à savoir les guides, les loueurs de voiture, hôtels et restaurants » souligne-t-il.

Le temps joue en faveur ou en défaveur des opérateurs alors? Les formations sur les protocoles sanitaires ne touchent pas encore à leur fin alors que les touristes sillonneront le pays, si et seulement si, les conditions sanitaires le permettent, à partir du mois prochain.