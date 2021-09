Mercato de football : top des transferts les plus inattendus

Chaque année, le mercato survient avec son lot de transferts surprenant dans les grands clubs. Voici une liste des plus inattendus des dernières années.

Top 5 des transferts les plus inattendus de ces dernières années

Les mercatos font partie des moments les plus attendus par les fans de football à travers le monde. Durant cette période où les clubs s’affrontent à coup de chéquiers, certains transferts ne manquent pas de surprendre tout l’univers du sport. Des départs-choc aux retours retentissants, voici le top des transferts les plus inattendus de ces dernières années

5- Luis Suarez rejoint l’Atletico Madrid

En 2020, l’ancien attaquant du FC Barcelone rejoint l’équipe de Diego Simeone après 6 ans passés sous les couleurs des Blaugranas. C’est une très belle acquisition pour les Colchoneros, mais une véritable surprise pour les supporters du Barça qui ne s’attendaient sûrement pas à un départ aussi brutal de l’Uruguayen. Les Matelassiers n’ont eu qu’à payer 6 millions pour compter le joueur pouvoir compter le joueur dans leur effectif pour 2 ans.

Ce transfert a été une réussite totale pour le club qui a pu remporter la saison suivante, la onzième liga de son histoire après une disette de plus de 7 ans. C’est une bonne nouvelle pour les supporters de l’équipe, mais également pour les nombreux parieurs qui ont pu compter sur ces nombreux buts durant la saison. La surprise de son arrivée à créer une ruée vers les meilleures sites de paris sportifs en ligne en Suisse ou d’ailleurs, parce qu’il devenait ainsi l’homme fort de l’attaque des Colchoneros après le départ d’Alvaro Morata.

4- Romelu Lukaku à l’Inter

Après avoir réalisé l’une de ses meilleures saisons avec l’Inter Milan, nul ne s’attendait à ce que l’international Belge ne décide de quitter le club pour retourner vers Chelsea. Pour comprendre l’engouement qu’a provoqué le retour du joueur à Stamford Bridge, il faut retourner quelques années en arrière. En effet, il y a sept ans Romelu Lukaku alors âgé de 28 ans avait été vendu par Chelsea à Everton. À cette époque, il était encore assez méconnu du grand public et avait ensuite fait un passage assez timide à Manchester United avant de rejoindre l’Inter.

Aujourd’hui, en 2021, il signe son grand retour à Stamford Bridge après avoir remporté la Série A avec le club italien. Avec un montantde 115 millions d’euros, c’est le transfert le plus cher de l’histoire du club. Le natif belge devient ainsi l’homme fort de l’attaque des bleus, mais aussi le joueur le mieux payé du club avec un salaire estimé à 529 millions d’euros.

3- Sergio Ramos signe au PSG

L’arrivée de l’ancien capitaine des merengues dans le club de la capitale est l’une des grandes sensations de ce mercato. Parti libre du Real Madrid avec qui il n’a pas pu tomber d’accord pour une prolongation de contrat, le défenseur espagnol s’engage avec le PSG jusqu’en 2023. Il va apporter toute son expérience à cette équipe qui est encore en quête de sa première Ligue des champions. On rappelle qu’en 16 ans au Réal, son palmarès impressionnant est de :

4 ligues des Champions ;

5 Championnat d’Espagne ;

2 coupes d’Espagne.

Il compte également 180 sélections en Espagne où il a pu contribuer au triplé Euro 2008, coupe du monde 2010, Euro 2008. C’est donc un joueur important pour une équipe qui veut aller chercher sa première ligue des champions.

2- Messi au PSG

Difficile de parler de transfert inattendu lors de mercato 2021 sans parler de l’arrivée de Messi au PSG. Même un expert comme Varieur Montague aurait eu assez de mal à prévoir un tel scénario pour cette année et pourtant, l’homme aux 6 ballons d’or, 35 titres et 672 buts avec le Barça sera bel et bien un joueur du PSG pour 2 saisons. C’est la deuxième grosse arrivée au club de la capitale après celle de Sergio Ramos, mais celle qui a provoqué le plus de réaction dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Ce qui fait de ce transfert une véritable réussite pour les dirigeants du PSG, c’est qu’ils n’ont pas eu à débourser un seul centime pour s’offrir les services de l’Argentin. En effet, l’ancien blaugrana n’a pas pu tomber d’accord avec le FC Barcelone pour sa prolongation. Il est donc arrivé au PSG en tant que joueur libre. Messi sera donc désormais le numéro 30 du PSG jusqu’en 2023 aux côtés de Neymar Jr, son ancien coéquipier du Barça et de Kylian Mbappe le prodige français.

1- Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United

Décidément, ce mercato d’été 2021 restera longtemps gravé dans les mémoires. Quelques semaines seulement après avoir appris la nouvelle de l’arrivée de Messi au PSG, un nouveau séisme s’abat sur la planète football. Ce dernier est provoqué par l’annonce complètement inattendue du grand retour de CR7 sous le maillot des Reds devils. Son désir de quitter la Juventus de Turin n’était une surprise pour personne, mais beaucoup l’annonçait à Manchester City qui semblait en pôle position pour l’accueillir.

Selon certains médias, sa décision aurait été prise suite aux appels de son ancien coach Sir Alex Ferguson, d’anciennes stars de l’équipe et de certains joueurs de Manchester United. L’annonce de son arrivée a déjà été aimée plus de 1,9 millions de fois sur Twitter, preuve du remous qu’il provoque déjà sur la planète football. Il est déjà très attendu à Old Trafford et jouera aux côtés de Raphael Varane, son ancien coéquipier du Real Madrid et de Bruno Fernandez, son coéquipier en équipe nationale.

Comme vous l’aurez compris, chaque mercato démarre et se termine avec son lot de surprises. Entre les anciens capitaines du Real Madrid et du FC Barcelone qui rejoignent le PSG et les retours de CR7 et de Romelu Lukaku vers leurs anciennes équipes, on se demande quelles surprises les futurs mercatos nous réservent encore.