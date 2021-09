Invite à lectures gigognes

Philippe Oberlé, avec ses deux volumes «Antananarivo et l’Imerina» (1976) et «Provinces malgaches» (1979), avait érigé deux «tsangam­-bato». Photographies généreuses (301 dont 198 de l’auteur dans le premier volume, 334 illustrations dans le second volume), bibliographie exhaustive qui sert aussi bien l’historien que l’érudit voire le grand public profane: un outil de travail que son intemporalité élève au rang de monument et de classique.

Dans «Provinces malgaches», les trente premières pages démontrent avec force photos l’incroyable ressemblance entre l’art malgache et les arts anciens des Indonésiens et des Moï d’Indochine.

Un tombeau princier à Saloebalombo, dans l’île de Célèbes (Sulawesi), à forte toiture et longs chevrons qui se croisent, en corne ou en ailes, au faîte de la maison, présente une évidente parenté architecturale avec la case de type Besakana merina ou avec les maisons d’un village betsileo (p.49), lesquelles comportent les mêmes ouvertures sur la façade Nord. Les deux statues, un homme et une femme, qui montent la garde ont été rapprochées par l’auteur avec la statue solitaire qui garde l’entrée du tombeau royal des Antaimoro à Vohipeno (p.14). Quand on souvient de la statue solitaire, a priori incongrue, dans la cour d’Imahitsielafanjaka au Rova d’Antananarivo, on peut se demander si Ikodoka n’était pas le gardien des «tavony» princiers y mis en terre.

En matière funéraire, la liste est longue des rapproche­ments effectués par Oberlé: cimetière dayak de Bornéo et cimetière betsimisaraka, tombeaux à gradins dans le Sud de Sumatra exactement semblables aux tombeaux à gradins et pierre levée des Betsileo, mât funéraire antanosy et poteau surmontant une maison toradja, tombeau de pierres avec poteau orné (Moluques du Sud) et tombeau de pierres avec poteau de bois orné de dessins géométriques et surmonté d’une jarre (Vohimasina), oiseau de bois sur une tombe djörai (Vietnam) et l’oiseau «copie conforme» sur une tombe sakalava, statuettes ornant des tombes djörai ou décor des poteaux sur les tombes de la même région et aloalo mahafaly…

Fisokina de sacrifices chez les Betanimena et poteaux fourchus de sacrifices rituels à Florès et à Sumba, foyer à salaza des cases antaimoro ou antaisaka et foyer dans les cases de Bornéo ou des Moluques… Mais, également la forge à deux soufflets, les rizières en terrasses, la vannerie…

Ces deux volumes d’histoire touristique constituent une excellente base de première vulgarisation. Les plus scrupuleux la complèteront avec la lecture d’ouvrages généraux collectifs apparus bien plus tardivement (cf. «Histoire de Madagascar», coordonnée par Sylvain Urfer, éditions Foi et Justice 2020). À ce titre, la bibliographie patiemment collectée par Oberlé est une invite à tiroirs multiples, du plus infime vers le toujours plus vaste, en progression documentaire inverse des matriochkas russes.