Football – Mondial 2022 : Rayan, l’homme fort des Barea

Auteur d’un départ canon en Major League Soccer, Rayan est le Barea le plus en forme du moment. Sa motivation est encore plus forte au moment de jouer pour son pays.

Cinq buts en douze matches avec le Los Angeles Galaxy. Rayan Raveloson brille en Major League Soccer.

Il affiche le meilleur bilan parmi les vingt-huit joueurs de l’effectif malgache. Tous espèrent qu’il marquera de nouveau en sélection.

S’il est aussi performant, c’est parce qu’il est parfaitement à l’aise aux États-Unis. « Le club et mes coéquipiers m’ont mis dans de très bonnes conditions. Je me sens bien et ça se voit sur le terrain », confie-t-il.

Quand Rayan est mis sur les bons rails, il est intenable. S’il se trouve dans un système qui lui convient, face aux Écureuils du Bénin et face aux Taifas tanzaniens, alors il se montrera décisif à coup sûr.

Le natif d’Anosibe Ifanja vit le rêve américain aujourd’hui. Et il se réjouit de sa situation : « Les gens sont très accueillants là-bas. C’est le rêve américain. Tout ce qui se dit sur la Californie est vrai. C’est vraiment magnifique. »

Collectif

Rayan peut évoluer à différents postes grâce à sa polyvalence. Néanmoins, c’est dans l’entre-jeu qu’il s’épanouit le mieux.

Logiquement, il devrait débuter dans ce secteur. « Je ferai ce que je fais tous les jours en club. C’est-à-dire mettre mes qualités au service du collectif », souligne-t-il à propos de son rôle, comme un vrai milieu de terrain mature et altruiste. D’un autre côté, son sens du but a considérablement accru ces derniers temps. À la question allez-vous marquer ce jeudi ?, il a répondu j’espère bien, je ne demande que ça.

En tant que professionnel, le joueur de 24 ans donne le meilleur de lui-même en club. Ses performances le prouvent. En tant qu’international, il en fera autant en sélection.

De plus, porter le maillot des Barea revêt une signification à part d’après lui : C’est différent. On joue pour le pays et il y a une motivation en plus.