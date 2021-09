Egalité de genre – Une émission éducative cible les jeunes

Masculinité positive. Le concept est désormais inculqué aux écoliers et collégiens dans les régions Analamanga et Menabe où le taux de violences basées sur le genre reste élevé. Il consiste à forger des hommes modèles, acteurs de promotion de l’égalité homme-femme. Pour y parvenir, le projet Sahala de l’organisation non gouvernementale (ONG) C-ForC, avec le ministère de l’Éducation nationale et autres entités collaboratrices ont conçu et lancé une émission éducative.

Vingt-cinq collèges d’enseignement général (CEG) ont déjà bénéficié d’une sensibilisation. Cette fois, l’émission radio couvrira toutes les régions. L’audience, les enfants, seront capables de sensibiliser, à leur tour, à la lutte contre les violences.

Une enquête a été réalisée récemment auprès de mille élèves dans le cadre du projet. Les statistiques montrent que 40% des enfants ont déjà vécu des formes de violences. 81% pensent que le fait que les garçons sifflent et draguent les filles dans les rues est tout à fait normal. 65% affirment qu’être branchées, c’est tout simplement pour attirer des garçons.

Comportements toxiques

Ces indicateurs reflètent une mentalité favorisant des comportements toxiques des hommes et des stéréotypes envers les femmes. Une éducation depuis la base s’avère impérative. « C’est pour que les hommes abandonnent les idées toutes faites sur les femmes et utilisent leur virilité pour apporter la paix. Le but principal repose d’ailleurs sur l’éradication des violences dans le milieu scolaire et dans la société », évoque Nantenaina Sitraka, coordinatrice du projet Sahala.

Le ministère de l’Éducation nationale a récemment mis en place la direction de l’éducation de masse et du civisme. Le nouveau département participe activement à la protection de l’Enfant avec l’ONG qui lui a remis des kits d’animation pour l’émission innovante, hier, à Ambatomena.