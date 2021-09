Denrée – Le prix du riz importé à 2000 ariary le kilo

Le prix des PPN commence à se stabiliser sur le marché après l’entente entre les producteurs, les grossistes et le ministère de l’Indus­trie, du commerce et de la consommation la semaine dernière. Les efforts du ministre Edgard Razafindravahy continuent pour maîtriser le prix des principales denrées. Lundi à Ambohidahy, il a eu un entretien avec les importateurs de riz de Toamasina. Il a été convenu après discussion et calcul que le prix du riz importé ne doit pas dépasser 2000 ariary.

Comme la production locale n’arrive pas à satisfaire la demande, il faut importer le gap sur le marché estimé entre 400.000 à 500.000 tonnes par an. Il ne devrait donc pas y avoir de pénurie.