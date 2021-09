Bourse d’études – Les écoliers motivés

Vingt écoliers majors de promotion ont été rassemblés et récompensés à l’école primaire publique (EPP) d’Andrefan’Ambohijanahary, hier. Ils ont reçu du groupe Filatex des kits scolaires complets, comprenant des dictionnaires. Une bourse d’études leur sera encore offerte pour financer leurs études secondaires sous réserve de bons résultats scolaires dans les années à venir.

L’esprit est d’encourager les enfants à continuer les études. Ils seront accompagnés et soutenus. Leurs parents ont le devoir de les motiver.

Cette année, quatre EPP, à Andrefan’ambohijanahary, Ivandry, Ambatolampy Tsimahafotsy et Tanjondava Talatamaty ont été les cibles des actions sociales. Outre les aides alimentaires et sanitaires, ainsi que la rénovation des infrastructures existantes, elles ont bénéficié de nouvelles constructions. Elles ont été dotées de livres et de matériel didactique.

« Comme le dit Nelson Mandela, l’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde, nous sommes conscients de l’importance de l’éducation pour construire l’avenir. Diverses actions ont été réalisées depuis plusieurs années », a communiqué le groupe Filatex.