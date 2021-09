Art et culture – Le ministère de la Communication et de la Culture réalise ses « Velirano »

Dans un effort de promouvoir la culture, le ministère en charge de la promotion de la culture concrétise ses engagements.

Projets fédérateurs qui voient le jour, des promesses d’envergures qui restent à tenir. Le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) s’affirme dans le paysage politique actuel comme étant l’un des plus actifs, mais également des plus réactifs. La promotion de l’art et de la culture ainsi que la sauvegarde de des patrimoines matériels et immatériels s’affirment comme une tâche ardente à réaliser dans un pays comme Madagascar.

Le MCC s’active à prioriser la promotion de la culture dans son programme de développement depuis deux ans maintenant. Ainsi, la ministre Lalatiana Andriantongarivo instille la solidarité et la communion au sein de son ministère et les acteurs culturels pour le développement de la scène culturelle et artistique nationale.

« La culture, c’est ce qui nous rassemble, c’est ce qui forge notre identité face au reste du monde. Nous avons encore beaucoup à faire ensemble pour la valoriser, mais c’est avec une grande fierté que nous mènerons à terme chaque projet qui promouvra notre culture » souligne la ministre.

À l’heure actuelle, le MCC compte plusieurs réalisations à son actif, des projets qui visent à pallier aux manques d’infrastructures dont souffrent les acteurs culturels nationaux.

Parmi ces projets, la mise en place des maisons de la Communication et de la Culture dans plusieurs grandes villes, à savoir Antsiranana, Toamasina, Mahajanga et Fianarantsoa. La seconde vague de cette mise en place se poursuivra bientôt dans d’autres villes comme Antsirabe, Ambatondrazaka, Manakara, Ambositra ou encore Farafangana.

Sans doute le projet d’envergure en cours du MCC, la création et ouverture prochaine de l’Académie Nationale des Arts et de la Culture dans la capitale.

« À l’écoute… »

Le week-end dernier le centre « Ivokolo », à Analakely, a été rénové . Tout comme le Conservatoire National de Madagascar (CNEMD) sis à Anosy, le Musée de la photo (ex-ANTA) à Ambohidahy.

Le ministère compte parmi ses récentes actions, la validation de la loi relative à la mise en place d’une Politique culturelle pérenne et propice à l’épanouissement de la scène culturelle nationale et de ses acteurs. Malgré ces réalisations diverses, des interpellations font l’actualité. Cette semaine, les acteurs du cinéma malagasy regrettent l’oisiveté de la Brigade AntiPiratage (BAP) rattachée au MCC pour lutter contre le piratage de leurs œuvres. De même, les fervents promoteurs du patrimoine malgache souhaitent plus de visibilité pour les patrimoines nationaux. La rénovation complète du Palais de Manjakamiadana étant le fer de lance des grands projets entrepris par le MCC jusqu’ici. La ministre Lalatiana Andriantongarivo rassure « La liste est longue, on en a fait du chemin, mais le reste est encore plus long à faire. Donnons-nous ainsi la main et nous irons loin ».