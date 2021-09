Après le remaniement – Des postes vacants à combler

Pour composer le nouveau gouvernement, les deux chefs de l’Exécutif ont pioché au sein du Parlement et des gouvernorats. Les sièges laissés vacants par quelques ministres nouvellement nommés attendent d’être comblés.

Des nominations attendues. Après la composition de la nouvelle équipe gouvernementale, Andry Rajoelina, président de la République, devra cogiter sur d’autres nominations.

Un sénateur et un député siègent actuellement au sein du gouvernement. Pour le cas du député Raymond, élu dans la circonscription d’Antsiranana II, son remplacement au sein de l’Assem­blée nationale ne devrait être qu’une formalité.

Après qu’il ait été nommé vice-ministre chargé de l’Elevage, son suppléant durant les élections législatives devrait être promu député. Il ne suffit, pour cela, que d’une décision de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC).

Christine Razanama­hasoa, présidente de l’Assem­blée nationale, a justement saisi la HCC aux fins de nomination du successeur du député Raymond, pour siéger au sein de l’institution de Tsimbazaza. Heri­manana Razafimahefa, président du Sénat, lui aussi a saisi la HCC aux fins de nomination du remplaçant du sénateur Herilaza Imbiky, nommé ministre de la Justice. Seulement, la nomination de celui ou celle qui succédera à ce dernier, à la Cham­bre haute, pourrait plus dépendre du président de la République.

L’actuel garde des sceaux de la République a fait partie du tiers des membres du Sénat nommés par le chef de l’Etat. En principe son remplaçant ou sa remplaçante devra être également nommé par le locataire d’Iavoloha. Seulement, il est probable que celui-ci attende la réponse de la HCC à la saisine faite par le numéro un de la Chambre haute avant d’édicter l’acte de désignation d’un nouveau sénateur ou d’une nouvelle sénatrice.

Attendre la décision de la HCC pourrait être une manière pour le Président Rajoelina de se donner un peu de temps pour faire sa sélection. La Constitution prévoit en effet que le tiers des sénateurs est nommé par le chef de l’État « pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques, sociales et culturelles et pour partie en raison de leurs compétences particulières ».

Conséquence

Son parcours au sein de la magistrature et son expérience en tant que juriste sont, de prime abord, les raisons de la nomination de Herilaza Imbiky au Sénat. Il est probable que le locataire d’Iavoloha reste dans cette logique dans la désignation de son remplaçant ou sa remplaçante.

Le ministre Imbiky a, du reste, été vice-président de la Chambre haute. Il faudra cependant une nouvelle élection pour combler le siège vacant qu’il a laissé au sein du bureau permanent de cette institution.

A priori, il n’y a pas urgence, toutefois, pour le remplacement du sénateur et du député nommés ministres. La prochaine session ordinaire du Parlement ne démarrera que le troisième mardi du mois d’octobre. Outre les deux sièges vacants au sein du Parlement, la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale a, également, laissé un poste vacant à la tête de la région Anosy.

Jerry Hatrefindrazana, ancien gouverneur de la région Anosy, est désormais aux manettes du ministère des Travaux publics. Il faudra également lui trouver un remplaçant. Si la loi veut que les premiers responsables des régions soient élus, une disposition transitoire qui date de plusieurs années prévoit leur nomination en conseil des ministres. C’est cette disposition qui a été appliquée pour la désignation des gouverneurs.

Le remplaçant du ministre Hatrefindrazana à la tête du gouvernorat de l’Anosy est donc attendu lors des prochains conseils des ministres. Ce sera aussi l’occasion de nommer le gouverneur de la 23e région, récemment mise en place, à savoir la région Vatovavy.

Un autre poste stratégique de l’administration est également vacant. Il s’agit de celui du directeur général du Trésor public.

L’ancien titulaire du poste de directeur général du Trésor public n’a pas été nommé ministre, mais son limogeage est une des conséquences de la mise en place du nouveau gouvernement. Une décision qui s’est imposée en raison de fortes suspicions de corruption au sein de cette direction générale, a expliqué Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l’Économie et des finances.

Certains s’impatientent sur la nomination d’un nouveau directeur général du Trésor public. Le conseil des ministres du 18 août a en effet suspendu tous les paiements auprès du Trésor public, exception faite des salaires et des pensions de retraite, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général.