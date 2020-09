Volleyball – Euro U19 : L’équipe de Leia Ratahiry au pied du podium

Chute vertigineuse. Après un brillant parcours en phase de poule, l’équipe de France junior n’a pu faire mieux que quatrième au cham­pionnat d’Europe U19 filles. La quatorzième édition de cette joute continentale a pris fin ce dimanche à Zenica en Bosnie Herzégovine.

Leader du groupe II à l’issue des éliminatoires, renversée par la suite par les Serbes en demi-finale ce samedi par un set contre trois, l’équipe de Leia Ratahiry et Hope Rakotozafy, joueuses françaises d’origine malga­che et membres de l’équipe de France avenir en vue des Jeux olympiques 2024, s’incline en match de classement pour la troisième place ce dimanche soir face aux Biélo­russes par 1 set à 3 (18/25, 21/25, 25/23, 25/27). Ces dernières ont dominé les débats dès l’entame de la rencontre et ont décroché les deux premiers sets.

Les Tricolores ont tout fait pour renverser la situation mais leur réveil tardif n’était pas suffisant pour remporter la dernière manche d’égalisation pour pouvoir disputer le tie-break décisif. La formation française était en perte de vitesse en phase finale de l’Euro après son parcours sans faute de trois victoires en autant de matches en phase de groupe.

Les Serbes et les Biélo­- russes changent la donne en final four. Lors des dernières confrontations entre la France et la Biélorussie, les Bleues juniors avaient pourtant remporté la victoire en compétition européenne en 2018 et en 2012. Le titre de la version 2020 de l’Euro U19F est revenu à la Turquie, dauphine de la France dans le groupe II à l’issue de la phase éliminatoire.

La Turquie succède ainsi à l’Italie, détentrice du titre en 2018 en Albanie. Victoire au tie-break, la sélection turque a défait au bout du suspense ce dimanche la formation serbe par 3 set à 2 (25/17, 16/25, 23/25, 25/15, 15/8).

Elle a prouvé sa suprématie si on se réfère aux dernières confrontations entre les deux pays en compétition européenne de la catégorie, marquée par la domi­nation turque en 2018 lors de la précédente édition de l’Euro, et en match amical en 2019. Point final à ce sommet européen des moins de 19 ans qui a réuni neuf pays du continent du 22 au 30 août en Croatie et Bosnie Herzégovine.