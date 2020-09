Santé – Une demande d’évacuation sanitaire refusée

La demande d’évacuation sanitaire (EVASAN) à La Réunion, d’un Français à Antsiranana, atteint par la Covid19, aurait été refusée, à deux reprises. La dégradation de la situation à La Réunion, suite à la hausse des personnes atteintes par le coronavirus dans ce département de la France, serait la raison, selon une source. «Après avis de la cellule de crise, je suis malheureusement dans l’obligation de ne pas pouvoir valider cette EVASAN, le contexte de reprise de l’épidémie Covid à La Réunion, mettant notre établissement en tension, tant sur le domaine capacitaire que sur celui des ressources humaines mobilisables», telle aurait été la réponse obtenue par les proches de la victime, de la part du responsable de l’hôpital à La Réunion.

La première demande a été envoyée le 22 août et la réponse du CHU leur a été parvenue, le 24 août. Puis, le 26 août, un nouveau refus d’admission au CHU leur a été adressé. Ce qui est un dilemme pour les proches de la victime. Le patient a été transféré dans un hôpital de la capitale, mais ses proches espèrent, toujours. « En cas de forte dégradation, il est certain que les capacités du plateau technique de La Réunion seraient plus adaptées », indiquent-ils.

Pour eux, ce refus d’admission est incompréhensible et inacceptable. « Des lits vides sont réservés à d’éventuels futurs malades réunionnais et refusés à un Français de Madagascar qui en a un besoin urgent. , lancent-ils. Une quinzaine d’évacuations sanitaires auraient été réalisées.