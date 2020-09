Région Boeny – Réouverture des lieux de culte

Après 35 jours de fermeture, due à la hausse du taux de positivité du coronavirus dans la région Boeny, les églises ont de nouveau ouvert leurs portes depuis dimanche. Le dernier culte s’était déroulé le 19 juillet dernier.

Dimanche, trois offices ont été organisés dans les temples notamment pour les protestants, à 6h, 8h et à 10h. Les mosquées ont également pu faire leur prière quotidienne. La Préfecture de Mahajanga a procédé à la délivrance des autorisations jeudi dernier pour les églises et mosquées. Une descente des membres du Centre régional de commandement opérationnel Covid 19 Boeny a été effectuée auprès de ces églises et lieux de prières. Cette fois, le CRCO était très rigide quant au respect des mesures et gestes sanitaires et surtout la distanciation physique d’un mètre dans les locaux. Ils sont allés jusqu’à faire le calcul du nombre des bancs et des personnes pouvant assister une messe. De plus, la désinfection du local est obligatoire, le port de masque est inévitable ainsi que le lavage des mains avec du savon. Chaque fidèle doit passer sur un tapis imbibé d’eau de javel avant d’accéder à l’intérieur.