Portrait – Roova apporte un nouveau souffle au rock

Avec une bonne dizaine d’années de carrière au compteur, Roova continue de conquérir la scène musicale par sa personnalité et son inventivité. Un nouvel album en vue.

DYNAMIQUE et continuellement sur le front pour valoriser son amour intarissable pour la musique. Roova s’illustre depuis une bonne décennie maintenant comme un artiste confirmé, qui a su pleinement concilier passion et profession à travers la musique. De son vrai nom Rova Tahina Razanajato, il s’affirme comme un chanteur qui voue une admiration particulière au genre rock. Un amour pour cette musique populaire, fraternelle et électrisant qui l’a lui aussi conduit à suivre les traces de ses illustres aînés, dont Bessa qu’il a eu le plaisir de rencontrer dans les années 2000. S’appliquant ainsi à la composition de ses chansons, Roova a d’ailleurs déjà remporté le premier prix d’un concours de chant organisé par l’Alliance française d’Anta­nanarivo à la même époque.

En 2011, il sort alors son premier album intitulé « Ny nofinofiko », comme pour réaliser son rêve de transcender le public avec un rock plus mélodieux et innovant. L’innovation restant le mot d’ordre qui régira sa carrière, puisqu’il ne cesse d’œuvrer depuis d’aller de l’avant pour insuffler un nouveau souffle à ce genre. « Pour moi, il importe de toujours savoir se démarquer du lot en tant qu’artiste. Dans le milieu du rock malgache, rares sont ceux qui prennent le risque de tenter de nouvelles choses, c’est pourquoi j’ai relevé le défi d’apporter une nouvelle saveur au rock » confie Roova.

Conquérir

Le chanteur s’est ainsi plu à revisiter le rock sous toutes ses facettes depuis ses débuts. Des fameuses ballades romantiques à un rock festif et même évangélique, Roova conquiert. Désormais, c’est à travers un nouveau concept qu’il nous revient avec également un projet de double album à la clé. Avec son camarade Andry Ramamonjisoa à ses côtés, Roova présente ainsi « Araraoty ihany », un album composé d’une vingtaine de titres qui s’affirme exclusivement à travers ses sonorités qui conjuguent le rock et le disco.

Un mélange assez atypique certes, mais le « Disco Rock » de Roova vise surtout à enchanter un public de tous horizons. « Mon objectif est surtout de représenter le rock comme un genre fédérateur, qui puisse ainsi rassembler la majorité. Ainsi, je suis ravi de proposer via ce double album des chansons rythmées par le rock, mais sur lesquelles on peut danser et festoyer » souligne Roova. Le confinement ayant été particulièrement prospère pour sa créativité, le chanteur s’est attelé ces derniers mois à peaufiner dans son studio et maison de production Art Original Pro à Isoraka ce double album.