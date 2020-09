Ministère de la communication – Avant-projet de loi sur l’accès à l’information

Madagascar va avoir pour la première fois une loi sur l’accès à l’information à caractère public. Après la présentation de l’avant-projet de loi au niveau du conseil du gouvernement et du conseil des ministres, la soumission du projet de texte au Parlement est envisagée cette année même. C’est-ce qui résulte de la cérémonie de restitution nationale qui s’est déroulée à la salle Dox de la Bibliothè­que nationale, hier.

S’informer auprès des entités publiques ne sera plus un problème après l’adoption du texte prévue pour la prochaine session parlementaire. Les informations susceptibles d’accès au public seront consultables à tout temps pour tous les citoyens. A Madagascar, l’élaboration de l’avant-projet de loi remonte à 2006. Actuellement, le ministère de la Communication et de la culture a pu finaliser le projet avec l’appui des partenaires techniques et de l’UNESCO, les membres de la société civile ainsi que le Comité pour la sauvegarde de l’intégrité.