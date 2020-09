Itaosy – Un passant volé et blessé

De plus en plus préoccupante. Une série de vols à l’arraché, et cette fois aggravée de violence, frappe Itaosy. Hier matin, à 5 heures 15, devant l’église reformée (FJKM) d’Ambanilalana, un père de famille en a fait les frais. Cette nouvelle victime allait travailler quand il a été attaqué, selon sa femme interrogée par l’entourage. Les policiers du commissariat de la sécurité publique (CSP) local ont reçu l’alerte vers 6 heures. Le blessé a déjà été évacué vers l’hôpital avant leur arrivée sur les lieux. Son masque de couleur noir y a été récupéré.

D’après l’enquête de voisinage effectuée, trois individus équipés de matraque et de couteau s’en sont pris à ce piéton. Ils l’ont frappé à la tête. Ils lui ont dépouillé de son ordinateur portable avant de courir dans la nature. Il était toujours à l’hôpital et la police n’a pu encore avoir son identité.

La semaine passée, d’autres victimes ont déjà subi presque le même sort, à Cité, à Anjazamihira et à Amba­niala. Un des voleurs a été pris en flagrant délit par des riverains. « Nous mènerons une opération pour mettre fin à cette insécurité. Certains se sont déjà fait arrêter, mais d’autres sévissent encore », selon la gendarmerie locale.