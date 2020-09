Football – Jupiler Pro League : Entame parfaite du Royal Charleroi

Grâce à sa victoire sur Antwerp, dimanche soir, Charleroi poursuit son début de saison de rêve. C’est la seule formation à afficher un bilan parfait en championnat de Belgique.

DÉPART canon. Le Royal Char­leroi Sporting Club réalise un début de saison remarquable, en cham­pionnat de Belgique.

Dimanche soir, il a remporté une nouvelle victoire, à domicile devant un Royal Antwerp FC en infériorité numérique. Score final deux buts à zéro. Les deux réalisations ont été inscrites par Shamar Nicholson (17e et 90e +1).

Il s’agit du quatrième succès en quatre matches pour Marco Ilaimaharitra et ses coéquipiers. Parmi les dix-huit clubs évoluant en Jupiler Pro League, le Spor­ting est le seul à afficher un bilan parfait après quatre journées.

Avec un cumul de douze points engrangés sur douze possibles, le RCSC occupe logiquement la première place du classement de la Jupiler Pro League. Ses deux plus proches poursuivants, le Standard Liège et Beershot, se trouvent respectivement à deux et trois longueurs.

Charleroi s’isole ainsi en tête du général, avant d’observer une petite pause de deux semaines.

Marco Ilaimaharitra con­tribue grandement à cette entame de saison en fanfare du RCSC. Après son opération du pubis, il a très bien travaillé afin d’être prêt pour le début du championnat belge.

Scène européenne

Il a rapidement retrouvé une bonne forme et par la même occasion, sa place dans le onze de départ. Titulaire à chaque fois depuis le coup d’envoi de la Jupiler Pro League, il a toujours réalisé une prestation solide.

L’international malgache a tout intérêt à être en pleine possession de ses moyens. En effet, cet exercice 2020-2021 revêt d’une importance capitale pour lui. Le milieu de terrain de vingt-cinq ans effectuera prochainement ses premiers pas sur la scène européenne.

Son équipe avait raté de peu la qualification pour la Ligue Europa l’an dernier. Mais cette fois-ci, Charleroi sera bel et bien au rendez-vous. Le club est qualifié pour le troisième tour préliminaire de la C3 2020-2021, prévu dans quatre semaines.