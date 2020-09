Changement climatique – Vulnérabilité des villes côtières discutée

La Cellule de Prévention et d’Appui à la gestion des urgences (CPGU) au sein de la Primature a organisé un atelier de concertation sur les résultats d’études de vulnérabilités des villes côtières, les jeudi 27 et vendredi 28 août dernier à l’hôtel Les Roches Rouges à Mahajanga.

« Les zones côtières sont parmi les cinq secteurs considérés comme vulnérables et prioritaires selon le PANA établi en 2006. Ainsi, la conservation de la zone côtière et marine est à la fois un défi et un enjeu prioritaire pour Madagascar. Le défi pour les décideurs, est de savoir comment protéger et gérer de façon durable les patrimoines socioéconomiques et culturelles pour le développement durable des sociétés humaines », a souligné le Général de Brigade Aérienne, Mamy Nirina RAzakanaivo, Secrétaire Exécutif de la CPGU – Primature, qui était intervenu dans une visioconférence avec les participants de Mahajanga, durant cet atelier, étant donné qu’il était dans la capitale.

Le Gouvernement à travers la CPGU, a confié au bureau d’études CREOCEAN, une mission de consultance pour mener une étude de vulnérabilité des villes côtières de Mahajanga et Toamasina et de proposition de mesures d’adaptations appropriées pour permettre une résilience face au changement climatique. Cet atelier de concertation a été organisé dans le but de finaliser le document dans l’ensemble et de présenter et d’échanger les résultats d’études. Et d’autre part de récolter les propositions d’amélioration des mesures à entreprendre.