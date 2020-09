CEPE – Les candidats sont fin prêts

Les entités impliquées dans la préparation des examens peaufinent les derniers préparatifs. Les candidats visitent les salles avec les parents.

Jour J. Les sujets pour l’examen CEPE ont été livrés depuis ce week-end. Ces sujets seront récupérés par les chefs de centre auprès de chaque arrondissement, où ils ont été placés. Dans la province d’Antananarivo, près de cent soixante-douze mille quatre-cent soixante candidats passeront l’examen du CEPE durant cette journée, ils seront accueillis dans près de cinq cent soixante-quinze centres.

Dans quelques centres et sous-centres de la capitale, les convocations ont été pour la plupart récupérées par les parents. Les duplicatas des convocations ont été retirés auprès des circonscriptions scolaires. Les kits sanitaires ont été également remis aux centres d’examens et seront distribués ce jour aux candidats.

Dernière préparation

« Selon les consignes que nous avons reçues, chaque candidat aura droit à un masque. Les gels désinfectants seront distribués durant l’appel et les systèmes de dispositif de lavage des mains seront utilisés durant les récréations », indique J Lantosoa Ramihantavola, Chef de centre dans le CEG Avaradoha.

Comme d’habitude, la visite des salles a été effectuée par les candidats la veille de l’examen et parfois même le jour d’examen. « Je suis venu avec mon fils pour vérifier le centre et la salle d’examen avant le jour J. Heureusement que nous avons trouvé la salle d’examen pour aujourd’hui. Demain (ndlr: ce jour), il sera plus calme avant les épreuves, surtout que c’est son premier examen officiel », indique Hantaniaina, une mère de famille, venue avec son fils au centre d’examen Avara­doha. Pour les candidats, la reprise des cours depuis la semaine dernière a été d’une grande utilité. « L’enseignant nous a donné les derniers conseils pour affronter les épreuves. Le problème et la géographie sont les matières que je maitrise moins par rapport à d’autres matières. Mais j’espère que les sujets ne seront pas difficiles », souhaite Idealy, une candidate dans ce centre d’examen. Selon les directives imposées, les élèves ne devraient être accompagnés que d’un seul parent. Les parents ne pourront pas entrer dans l’enceinte du centre où les candidats passent leurs examens.